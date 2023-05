Bitcoin Turun 4%, Level US$ 30.000 Sulit Ditembus Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Harga Bitcoin dan kripto lainnya turun dalam 24 jam terakhir. Menurut data dari Coinmarketcap pada Selasa pagi (2/5/2023) pukul 06.51 WIB, kapitalisasi pasar kripto global turun 3,38% menjadi US$ 1,17 triliun.

Bitcoin (BTC) turun 4,11% dan saat ini diperdagangkan di level US$ 28.120,89 per koin atau setara dengan Rp 412,73 juta. Sementara itu, Ethereum (ETH) turun 2,71% dan diperdagangkan di level US$ 1.831,59 per koin, dan Binance coin (BNB) turun 2,43% dengan harga US$ 328,89 per koin.

Penurunan harga Bitcoin dimulai pada Minggu (30/4/2023) ketika regulator federal bersiap untuk mengambil alih First Republic Bank. BTC telah melayang sekitar $ 28.500 saat pasar AS dibuka dan raksasa perbankan JPMorgan diumumkan telah memenangkan lelang untuk membeli aset First Republic. First Republic adalah bank keempat yang bangkrut dalam dua bulan terakhir, setelah bank Silvergate, Silicon Valley, dan Signature.

Investor akan mengincar pertemuan kebijakan moneter Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dimulai pada Selasa untuk memutuskan apakah akan meningkatkan suku bunga dan seberapa banyak. Alat FedWatch CME saat ini menetapkan kemungkinan kenaikan 25 basis poin (bps) lebih dari 94%, yang akan meningkatkan kisaran target antara 5% dan 5,25%.

Analis Blockware Solutions menyebut BTC memiliki resistensi yang kuat antara US$ 30.000 dan US$ 31.000, meskipun mereka mencatat bahwa keputusan kebijakan FOMC tidak mungkin menjadi penentu kekuatan Bitcoin saat ini. Blockware Solutions Analysts mengatakan bahwa setelah penembusan (BTC di atas US$ 25.000 ), penting untuk memperhatikan pullback guna mengukur kekuatan beli yang tersisa. BTC memancarkan beberapa sinyal yang cukup bullish, karena pembeli dengan cepat masuk pada rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 50 hari.



