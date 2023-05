Terbang 146%, Penjualan Batu Bara RMK Energy 792.000 MT

Jakarta, Beritasatu.com - PT RMK Energy Tbk (RMKE) hingga kuartal I 2023 membukukan penjualan batu bara sebesar 792.000 matrixton (MT) melonjak 146,2% dari periode yang sama 2022 (year on year/YoY). Pertumbuhan volume penjualan ini menjadi penopang kinerja keuangan RMK Energy saat normalisasi harga batu bara atau mulai melandai.

"Rata-rata harga penjualan batu bara pada kuartal pertama 2023 terkoreksi 20,8% YoY, tetapi perseroan optimismis kinerja tahun 2023 masih tumbuh karena volume permintaan batu bara meningkat untuk mendukung pemulihan ekonomi," kata Direktur Keuangan PT RMK Energy Tbk (RMKE) Vincent Saputra di Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Kinerja segmen penjualan batu bara ditopang pertumbuhan produksi in-house, PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) yang memproduksi 303.600 MT meningkat sebesar 110,3% YoY sejak beroperasi pada Februari tahun lalu.

Dari segmen jasa batu bara, PT RMK Energy Tbk berhasil membongkar kereta batu bara sebesar 3,1 juta MT atau meningkat sebesar 28,5% YoY. Selain itu, perusahaan memuat tongkang batu bara sebesar 2,3 juta MT atau meningkat 55,6% YoY. Peningkatan bongkar dan muat batu bara ini tidak terlepas dari ketepatan waktu bongkar kereta yang lebih cepat 30 menit pada kuartal pertama tahun ini.

Penggunaan bahan bakar meningkat sebesar 30,6% YoY seiring dengan peningkatan volume. Namun rasio penggunaan bahan bakar per ton batu bara menjadi lebih efisien dari 1,02 liter per ton tahun lalu menjadi 0,85 liter per ton pada tahun ini.

Perseroan menargetkan pada 22023 menjual batu bara sebesar 2,8 juta MT. Hingga kuartal I 2023, telah mencapai sebesar 28,5% dari target. Dari total volume penjual batu bara tersebut, perseroan menargetkan produksi batubara in-house sebesar 2,1 juta MT dan telah tercapai sebesar 14,5%. Capain produksi batubara in-house ini terdampak cuaca yang kurang mendukung.

"Dari segmen jasa batu bara, PT RMK Energy Tbk menargetkan untuk membongkar kereta dengan 12,4 juta MT dan memuat tongkang batu bara dengan 10,8 juta MT dan telah tercapai masing-masing sebesar 25,1% dan 20,9% pada kuartal pertama tahun ini," tambah Vincent.

