ADCP Bukukan Laba Bersih Rp 15 Miliar di Kuartal I-2023

Jakarta, Beritasatu.com – PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 15 miliar dalam waktu kuartal I-2023.

Direktur Utama ADCP, Rizkan Firman menyampaikan bahwa raihan laba sepanjang tiga bulan pertama tahun ini didorong oleh pencapaian marketing sales ADCP pada Maret 2023, dan ditopang oleh 89% di segmen properti dan 11% dari segmen hospitality.

Tiga proyek penopang marketing sales yakni ADHI CITY Sentul yang memberikan kontribusi sebesar 13%, LRT City Jatibening 12%, dan LRT CITY Sentul sebesar 9%.

“Kami bersyukur dengan perolehan kinerja Januari hingga Maret tahun ini yang cukup baik, kendati demikian awal tahun menjadi tantangan karena umumnya penjualan properti di awal tahun belum cukup ramai, tetapi ADCP berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 15 miliar," ungkap Rizkan.

Seiring dengan perolehan laba yang baik, Rizkan menyebutkan ADCP juga mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp133 M. Tentunya perolehan pendapatan usaha didorong oleh beberapa serah terima hunian ke konsumen, dan pendapatan dari recurring business hospitality yakni Hotel GranDhika Indonesia. Dari segi pendapatan usaha, Hotel GranDhika Indonesia mengalami peningkatan pendapatan sebesar 25% dibandingkan dengan kuartal I tahun 2022 dari Rp 20,6 miliar menjadi Rp 25,8 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, kinerja positif keuangan ADCP juga ditunjukkan oleh peningkatan Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) dan Margin Laba Bersih (Nett Profit Margin). ADCP mencatatkan Gross Profit Margin pada kuartal I-2023 sebesar 27% atau naik 35% dibandingkan tahun 2022 sebesar 20%. Untuk Nett Profit Margin pada kuartal I-2023 sebesar 12%, atau naik 33% dibandingkan tahun 2022 sebesar 9%.

Perolehan kinerja yang baik di kuartal I-2023 ini menjadikan perseroan semakin optimistis mencapai target yang sudah ditentukan. Tahun ini ADCP berfokus terhadap percepatan penyelesaian proyek hunian TOD di Bekasi, Sentul, dan Tangerang. Pengembangan komersial area juga terus dioptimalisasi di sepanjang jalan atau koridor menuju stasiun LRT.

"Selain percepatan penyelesaian proyek, pengembangan area komersial menjadi fokus utama ADCP, tentu saja ini dalam mengembangkan recurring business dan dalam rangka menyambut beroperasionalnya LRT tahun ini," ungkap Rizkan. Komersial area ini nantinya juga akan menjadi jawaban kebutuhan penumpang LRT untuk mendukung gaya hidup menggunakan transportasi massal.

PT Adhi Commuter Properti Tbk dengan kode emiten ADCP merupakan salah satu anak usaha perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), Tbk. yang bergerak dibidang Property, Hospitality & Support. Dimulai dari divisi TOD pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk di tahun 2015 dan berkembang menjadi entitas terpisah pada tahun 2018.

PT Adhi Commuter Properti Tbk didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian terintegrasi dan support facilities di area sekitar jalur Light Rail Transit (LRT) dan moda transportasi lainnya. Hunian ADCP mengedepankan unsur connect, mixed-use, shift & transit, walkable dan densify. Kawasan LRT City akan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak hanya memberikan kenyamanan bertempat tinggal, namun lebih dari itu, kawasan ini akan menjadi peradaban baru dalam kehidupan masyarakat kaum urban.

ADCP memiliki portofolio kuat dari proyek TOD baik eksisting maupun baru yang terletak di Jabodetabek. Sampai saat ini Perseroan telah membangun 12 proyek dengan total luas lahan 142 Ha. Adapun proyek-proyek properti Perseroan terletak di simpul-simpul transportasi massal,yaitu LRT City Bekasi – Eastern Green, LRT City Bekasi – Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City Sentul, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, Cisauk Point- Member of LRT City, Grand Central Bogor- Member of LRT City, Oase Park- Member of LRT City, Adhi City Sentul, LRT City Cibubur, serta LRT City Cikunir.

