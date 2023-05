Naik 94 Persen, Laba IMC Pelita Logistik Tembus US$ 19,2 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) atau sebelumnya dikenal dengan nama PT Pelita Samudera Shipping membukukan laba bersih konsolidasi US$ 19,2 juta atau Rp 282,66 miliar sepanjang kuartal I 2023, naik 94% dibanding periode sama tahun lalu.

Dalam perbandingan waktu yang serupa, pendapatan usaha konsolidasi IMC Pelita naik tipis menjadi US$ 27,51 juta dari US$ 26,79 juta.

Pertumbuhan pendapatan tersebut dikontribusi naiknya pendapatan sewa berjangka segmen kapal tunda dan tongkang serta kapal curah besar. Capaian perusahaan juga didorong peningkatan volume angkut segmen fasilitas muatan apung.

Direktur Utama IMC Pelita Logistik Iriawan Ibarat menjelaskan, sejumlah efisiensi biaya berhasil menurunkan 2% beban pokok pendapatan menjadi US$ 16,9 juta dari periode sama tahun lalu. Hal ini membuat laba bruto perusahaan pada kuartal pertama ini tumbuh 10% menjadi US$ 10,5 juta.

"Selain pendapatan usaha, perseroan juga mendapat tambahan pendapatan dari keuntungan atas penjualan beberapa aset tetap sebesar US$ 14,1 juta yang turut berkontribusi pada laba periode berjalan,” jelas Iriawan, Selasa (2/5/2023).

Dia mengatakan, posisi keuangan konsolidasian emiten logistik ini sehat dalam tiga bulan pertama 2023. Jumlah aset perusahaan per 31 Maret 2023 mencapai US$ 205,1 juta, naik 14% dibanding posisi 31 Desember 2022 (ytd). Dari laporan arus kas konsolidasi, EBITDA tumbuh 1,5% (yoy) menjadi US$ 12,2 juta.

Selanjutnya, tambahan kas dari penjualan aset tetap sebesar US$ 15,3 juta dan pencairan dana pinjaman bank US$ 11,5 juta menambah jumlah kas dan setara kas perseroan menjadi US$ 63,4 juta akhir Maret 2023.

Pertumbuhan laba tahun berjalan IMC Pelita Logistik turut menaikkan tingkat pengembalian aset menjadi 9,3%, ekuitas ke 11,7%, dan laba per saham menjadi Rp 56 dari Rp 27 pada periode sama 2022.

Sejumlah pembayaran fasilitas bank pada kuartal I-2023 kemudian berdampak pada rasio liabilitas perseroan yang semakin rencah, Rasio utang IMC terhadap aset turun ke level 9,2% dan rasio utang terhadap ekuitas 11,6%.

"Kinerja operasional pada kuartal pertama sedikit terkendala faktor cuaca dengan intensitas hujan tinggi. Namun kami optimistis dengan membaiknya cuaca, kinerja bisnis akan lebih baik kuartal berikutnya,” ujar Iriawan.

Tahun ini, manajemen menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) US$ 31,3 juta untuk program peremajaan dan penambahan armada. Hal ini terus mereka lakukan guna menangkap peluang diversifikasi bisnis serta mengejar target pertumbuhan pendapatan.

