Adaro Minerals Cetak Laba US$ 84,7 Juta di Kuartal 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mencetak laba bersih US$ 84,7 juta atau Rp 1,24 triliun pada kuartal I 2023, atau naik 1,49% dibanding periode sama tahun lalu. Pada saat yang sama, pendapatan usaha perseroan melesat 30,8% (yoy) menjadi US$ 238,24 juta.

Pendapatan Adaro Minerals berasal dari penjualan batu bara ke pihak berelasi senilai US$ 143,17 juta dalam tiga bulan pertama tahun ini, ditambah jasa lainnya kepada pihak berelasi senilai US$ 570.641. Adapula pemasukan dari penjualan batu bara ke pihak ketiga sebanyak US$ 94,5 juta.

Capaian tersebut diikuti kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 63,24% (yoy) menjadi US$ 103,6 juta, yang lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan. Sehingga laba bruto perusahaan hanya naik 13,44% (yoy) menjadi US$ 134,64 juta.

Dilihat dari laporan keuangan perseroan, beban pokok pendapatan yang naik signifikan, antara lain berada pada pos royalti kepada pemerintah yang naik 60,55% (yoy) menjadi US$ 47,66 juta.

Kenaikan beban keuangan perseroan juga terjadi pada biaya pemrosesan batu bara yang naik hampir 100% menjadi US$ 14,55 juta pada kuartal pertama ini.

Dikurangi biaya keuangan US$ 9,06 juta dan penghasilan keuangan US$ 4,18 juta, anak usaha Adaro Energy Indonesia (ADRO) ini membukukan laba sebelum pajak penghasilan senilai US$ 109,26 juta.

Adaro Minerals kemudian mencatat laba periode berjalan sebesar US$ 85,03 juta yang naik tipis dari kuartal I-2022 senilai US$ 84,33 juta.

