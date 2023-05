Laba Bumi Resources Naik 39,28 Persen, Tembus US$ 60,24 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil membukukan laba bersih senilai US$ 60,24 juta pada kuartal I 2023, atau bertumbuh 39,28%. Segmen ekspor batu bara menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut.

Selama tiga bulan pertama di 2023, Bumi Resources berhasil melakukan penjualan batu bara secara ekspor hingga US$ 333,23 juta atau melesat 88,98% dari sebelumnya US$ 176,35 juta. Kemudian disusul oleh penjualan batu bara lokal sebesar US$ 115 juta.

Perseroan juga mendapatkan pemasukan senilai US$ 4,80 juta yang berasal dari penjualan emas dan segmen jasa menyumbang US$ 1 juta. Dengan demikian pendapatan BUMI selama kuartal pertama 2023, berjumlah US$ 454,86 juta (belum termasuk Kaltim Prima Coal/KPC), lebih besar 30% dari kuartal I-2022 dengan raihan US$ 349,87 juta.

Seiring meningkatnya pendapatan, beban juga turut meningkat menjadi US$ 370,77 juta, dari sebelumnya US$ 294,29 juta pada tiga bulan pertama tahun lalu. Sedangkan laba bruto meningkat dari US$ 55,58 juta menjadi US$ 84,08 juta. Laba usaha melambung dari US$ 30 juta ke US$ 67,39 juta.

Pada laporan keuangan ini juga, BUMI mencatatkan laba tahun berjalan neto US$ 67,46 juta, naik dari posisi US$ 46,73 juta. Alhasil laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$ 60,24 juta, tumbuh 39,28% dari US$ 43,25 juta pada 3 bulan pertama tahun 2022.

Tercatat pula laba per 1.000 saham dasar/dilusian Rp 0,36 per 31 Maret 2023, turun dari Rp 0,48 pada periode yang sama tahun 2022.

Masih di periode yang sama, total aset perseroan tercatat sebanyak US$ 4,29 miliar yang terdiri dari aset lancar sebesar US$ 663,78 juta dan aset tidak lancar US$ 3,63 juta. Sedangkan total liabilitas tercatat berjumlah US$ 1,48 juta atau menurun 10,84%.

