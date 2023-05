Orang Terkaya Indonesia Raup Rp 6 T dari Jualan Batu Bara

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bayan Resources Tbk, perusahaan tambang batu bara yang dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia, Low Tuck Kwong, berhasil mencatatkan laba bersih sebesar US$ 418,91 juta atau setara dengan Rp 6,17 triliun (kurs, Rp 14.735) pada kuartal pertama 2023. Angka ini naik tipis sebesar 1,66% dari laba bersih pada kuartal pertama 2022 yang sebesar US$ 412,08 juta.

Sementara itu, pendapatan perusahaan naik lebih tinggi, yaitu sebesar 33,83% (yoy) menjadi US$ 1,04 miliar pada periode yang sama. Meskipun demikian, beban pokok pendapatan Bayan naik 65,76% (yoy) menjadi US$ 456,67 juta. Hal ini menghasilkan laba bruto US$ 592,34 juta, naik tipis sebesar 16,52% (yoy).

Penghasilan tersebut terpangkas beban penjualan sebesar US$ 33,92 juta yang naik 130% (yoy) dan beban pajak penghasilan sebesar US$ 124,98 juta, sehingga menghasilkan laba bersih US$ 448,57 juta pada kuartal pertama 2023.

BACA JUGA Tembus Rp 800 T, Market Cap Bayan Resources Kejar BBCA

Advertisement

Namun, laporan keuangan Bayan yang dirilis pada 2 Mei 2023 menunjukkan bahwa biaya produksi juga mengalami peningkatan pada kuartal pertama ini. Biaya pengupasan tanah, serta pertambangan dan pengangkutan batu bara naik masing-masing sebesar 92,39% dan 129% (yoy) menjadi US$ 144,41 juta dan US$ 67,92 juta.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan