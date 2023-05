Apa Itu Debt Ceiling AS dan Konsekuensinya jika AS Default?

Washington, Beritasatu.com - Utang Amerika Serikat melonjak hampir tiga kali lipat sejak 2009 untuk membiayai belanja pemerintah atas persetujuan Kongres. Selama periode itu, kemampuan Departemen Keuangan meminjam uang untuk melakukan pembayaran atas utang itu telah berulang kali mencapai batas yang diamanatkan Kongres atau debt ceiling.

Upaya menaikkan atau menghapuskan debt ceiling telah menjadi topik perdebatan sengit di kalangan pembuat kebijakan karena dampaknya termasuk penutupan pemerintah, dan momok gagal bayar yang mengancam akan mendorong ekonomi ke dalam krisis.

Dengan masalah tersebut kembali dibahas pada tahun 2023 di bawah Presiden Joe Biden dan DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik, para ekonom memperingatkan konsekuensi bencana jika Departemen Keuangan tidak dapat lagi membayar utang negara.

Advertisement

Apa itu debt ceiling?

Menurut Council on Foreign Relations, debt ceiling atau pagu utang dibuat oleh Kongres pada tahun 1917 dengan menetapkan jumlah maksimum utang federal yang belum dibayar yang dapat ditanggung oleh pemerintah AS. Pada Januari 2023, total utang nasional dan plafon utang mencapai US$ 31,4 triliun. Pemerintah AS telah mengalami defisit rata-rata hampir US$ 1 triliun setiap tahun sejak 2001, yang berarti menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diterimanya untuk pajak dan pendapatan lainnya. Untuk mengimbanginya, pemerintah harus meminjam untuk terus membiayai pembayaran yang telah disahkan Kongres. Setiap perubahan plafon utang memerlukan persetujuan mayoritas oleh kedua kamar Kongres.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan