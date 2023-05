Pendapatan Trimegah Bangun Persada Terbang Tembus Rp 4,8 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT Trimegah Bangun Persada Tbk dan entitas anak (NCKL), perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel terintegrasi milik Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, pada kuartal pertama tahun 2023 mencatat pendapatan Rp 4,8 triliun atau naik 74,6% dibandingkan kuartal pertama tahun 2022 sebesar Rp 2,7 triliun.

"Untuk segmen penambangan nikel, setelah dilakukan eliminasi, pendapatan PT Trimegah Bangun Persada Tbk dan entitas anak (NCKL) naik 71,3% menjadi Rp 912,8 miliar dari Rp 532,9 miliar," kata demikian keterangan manajemen dari laporan keuangan dikutip Investor Daily, Rabu (3/5/2023).

Untuk segmen pengolahan nikel, pendapatan naik 75,4% menjadi Rp 3,9 triliun dari Rp 2,2 triliun di kuartal pertama tahun 2022. "Peningkatan pendapatan PT Trimegah Bangun Persada Tbk dan entitas anak (NCKL), terjadi sebagian besar karena peningkatan volume dan lini produksi," kata dia.

Pada kuartal pertama tahun 2023, PT Trimegah Bangun Persada Tbk dan entitas anak (NCKL) mencatatkan kenaikan laba bruto sebesar 13,6%, menjadi Rp 1,6 triliun dari Rp 1,4 triliun di kuartal pertama tahun 2022.

Marjin laba bruto turun menjadi 32,7%, sedangkan rasio biaya operasi ke pendapatan tetap sebesar 4,2% dikarenakan penurunan harga batu bara dan penurunan harga BBM dibanding kuartal pertama tahun 2022.

Adapun laba bersih pemilik entitas induk mencapai Rp 1,4 triliun dalam periode yang sama. Sementara laba periode berjalan sebesar Rp 1,5 triliun, turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,6 triliun.

Penurunan laba dikarenakan melemahnya harga nikel, kobalt, serta menguatnya rupiah di kuartal pertama tahun 2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sampai 31 Maret 2023, untuk lini produksi Rotary Kiln Electric Furnance (RKEF), entitas anak perseroan PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) telah menyelesaikan pembangunan lima lini produksi dari total delapan lini produksi yang sedang dibangun.

Tiga lini produksi sedang dalam tahap penyelesaian dan diperkirakan akan selesai pada akhir kuartal kedua tahun ini, sehingga total kapasitas produksi HJF akan sebesar 95.000 metal ton per tahun. Apabila digabungkan dengan kapasitas produksi entitas anak Perseroan P Megah Surya Pertiwi (MSP) yang memiliki kapasitas produksi 25.000 metal ton per tahun, total kapasitas produksi akan naik menjadi 120.000 metal ton per tahun.

