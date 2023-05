MNC Sekuritas: Waspadai Level Support IHSG di 6.735

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup turun sebesar 0,7% pada level 6.812 pada Rabu (4/5/2023) dan masih didominasi oleh tekanan jual. Penutupan IHSG saat ini berada di bawah cluster MA20 dan MA60.

MNC Sekuritas mengimbau investor untuk waspada terhadap support yang berada di level 6.735. Jika IHSG menembus area tersebut, maka IHSG diperkirakan akan ke rentang area 6.673-6.705. Namun, jika IHSG mampu bergerak di atas level 6.735, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji area penguatan terdekat di 6.820-6.855 terlebih dahulu. Support untuk IHSG terletak pada level 6.764 dan 6.735, sedangkan resistance terletak pada level 6.961 dan 6.987.

Pada saham Astra Graphia Tbk (AGII), saham ini ditutup menguat ke level Rp 1.920 namun masih disertai volume yang tidak begitu besar. Selama AGII masih mampu bergerak di atas level 1.880 sebagai stop loss. Investor dapat melakukan spec buy pada level Rp 1.895-1.910 dengan target price pada level Rp 2.010 dan Rp 2.100, serta stop loss di bawah level Rp 1.880.

Sementara itu, pada saham Borneo Energy Tbk (BEST), saham ini ditutup turun sebesar 0,7% ke level Rp 150 disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. BEST masih rawan melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness pada level Rp 140-Rp 146 dengan target price pada level Rp 155 dan Rp 163, serta stop loss di bawah level Rp 138.

Selanjutnya, pada saham Ciputra Development Tbk (CARS), saham ini ditutup turun ke level Rp 84 dan masih didominasi dengan volume penjualan. Selama CARS tidak terkoreksi ke bawah level Rp 82 sebagai stop loss, maka Investor dapat melakukan spec buy pada level Rp 83-Rp 84 dengan target price pada level Rp 90 dan Rp 95, serta stop loss di bawah level Rp 82.

Terakhir, pada saham Holcim Indonesia Tbk (HMSP), saham ini ditutup menguat sebesar 0,5% ke level 1.020 dan disertai dengan adanya volume pembelian. Investor dapat melakukan buy on weakness pada level Rp 1.005-Rp 1.020 dengan target price pada level Rp 1.045 dan Rp 1.100, serta stop loss di bawah level Rp 990.

