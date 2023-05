Kegagalan Sektor Perbankan Dorong Kripto Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Bitcoin kembali naik ke level US$ 29.000. Berdasarkan data dari Coinmarketcap, kapitalisasi pasar kripto global menguat 1,19% dalam 24 jam menjadi US$ 1,2 triliun.

Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), naik 1,57% dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin kembali mencapai level US$ 29.082,11 per koin atau setara dengan Rp 426,9 juta. Selain itu, Ethereum (ETH) juga menguat sebesar 2% dalam sehari terakhir dan saat ini berada di level US$ 1.905,29 per koin. Sementara itu, Binance coin (BNB) juga naik 1% dalam 24 jam terakhir dan dibanderol dengan harga US$ 326,16 per koin.

Menurut kepala ahli strategi Banrion Capital, Victoria Bills, krisis perbankan yang sedang terjadi di AS juga menjadi pendorong kenaikan harga kripto. Krisis perbankan tersebut menyebabkan kepanikan dan reaktivitas pasar meningkat, yang pada akhirnya mengimbangi kenaikan suku bunga Fed.

Pada bulan April, JPMorgan melaporkan bahwa krisis perbankan saat ini adalah 'pembenaran untuk ekosistem kripto'. Analis berpendapat bahwa krisis tersebut mengekspos kelemahan sistem keuangan tradisional, mengingat ketidakcocokan jatuh tempo bank rentan terhadap bank runs.

Semua mata saat ini tertuju pada angka ketenagakerjaan AS pada Jumat (5/5/2023) untuk melihat bagaimana hal itu memengaruhi harga kripto. Namun, kemungkinan adanya kegagalan bank lain sebelumnya dapat menaikkan harga kripto.

