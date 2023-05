IHSG Merosot Lagi, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,165% ke kisaran 6.801,9 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (4/5/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, sentimen pasar hari ini dipengaruhi kenaikan suku bunga di AS, data ekonomi yang mixed, serta sentimen negatif di beberapa pasar saham Asia dan Indonesia.

Pasar saham AS merosot setelah komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan keputusan bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, mencapai level tertinggi sejak 2007. Namun, the Fed juga mengindikasikan jeda kenaikan suku bunga mulai bulan depan. Kenaiklan suku bunga membuat investor khawatir tentang dampak kenaikan suku bunga terhadap profitabilitas bank-bank regional dan saham-saham teknologi.

Data ekonomi yang dirilis menunjukkan pertumbuhan signifikan di sektor swasta AS, dengan ADP Nonfarm Employment Change (April) dan S&P Global Composite PMI (April) menunjukkan tanda-tanda ekspansi. Namun, investor masih memperhatikan komentar bank sentral AS bahwa target inflasi 2% masih jauh dari tercapai, sehingga suku bunga masih diperkirakan akan tetap stabil pada sekitar 5% untuk sisa tahun ini.

Advertisement

BACA JUGA Wall Street Ditutup di Zona Merah Setelah the Fed Naikkan Suku Bunga

Sentimen pasar di Asia cenderung negatif, dengan beberapa indeks saham di negara-negara seperti Australia, Korea Selatan, dan Tiongkok mengalami penurunan. Malaysia, misalnya, mengalami kenaikan suku bunga pertama kali sejak November 2022.

Di Indonesia, indeks saham JCI belum mampu membalikkan tren negatif pada hari kedua perdagangan bulan Mei dan investor asing cenderung melepas posisi mereka. Namun, NHKSI Research memperkirakan bahwa JCI masih akan mencari support yang solid di sekitar level 6800 dan harus segera naik di atas 6850 untuk mempertahankan sentimen bullish di pasar.

"Investor di pasar modal Indonesia disarankan untuk mempertahankan posisi mereka sambil memperhatikan laporan keuangan kuartal pertama dari emiten dan lebih fokus pada pembelian saham dari emiten dengan fundamental yang baik," tulis NHKSI.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan