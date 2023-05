Investor Emas Cuan Besar Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Rp 15.000

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas naik pada perdagangan Kamis (4/5/2023) setelah the Federal Reserve menaikkan suku bunga sesuai harapan dan mengisyaratkan jeda kenaikan lebih lanjut.

Harga emas di pasar spot 1,13% lebih tinggi pada US$ 2.039,0168 per troy ons setelah menyentuh level tertinggi sejak 14 April di US$ 2.036,15 di sesi sebelumnya. Emas berjangka AS ditutup naik 0,7% pada US$ 2.037.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pagi ini naik Rp 15.000 menjadi Rp 1.077.000 per gram. Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam naik Rp 21.000 menjadi Rp 975.000 per gram.

The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25poin persentase untuk meredam tekanan inflasi kembali ke target 2%.The Fed juga memberi sinyal jeda dalam kenaikan lebih lanjut, memberi pejabat waktu untuk mengukur dampak dari kegagalan sektor perbankan baru-baru ini, menunggu penyelesaian kebuntuan politik atas pagu utang AS, dan memantau jalannya inflasi.

Setelah keputusan Fed, indeks dolar AS turun 0,6%, membuat emas batangan lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lain, sementara imbal hasil Treasury 10 tahun juga turun.

Berikut harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 588.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.077.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.094.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.116.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.160.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.265.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.537.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.995.000

- Harga emas 100 gram: Rp 101.912.000

- Harga emas 250 gram: Rp 254.515.000

- Harga emas 500 gram: Rp 508.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.017.600.000

