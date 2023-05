Laga Sengit Prajogo Pangestu dan Lim Hariyanto untuk Posisi Orang Terkaya

Jakarta, Beritasatu.com - Persaingan sengit terjadi di antara dua orang terkaya di Indonesia, yaitu Prajogo Pangestu, pendiri Grup Barito, dan Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, pemilik Grup Harita, dalam memperebutkan peringkat 5 dalam daftar orang terkaya Indonesia. Saat ini, Lim Hariyanto berhasil kembali naik ke peringkat 5, sementara Prajogo Pangestu turun ke peringkat 6.

Sebelumnya, Prajogo Pangestu sempat bertengger di peringkat 5 dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes. Namun, Lim Hariyanto berhasil menyodok dan menggeser posisinya, terutama setelah saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Peristiwa ini dimulai pada 16 April 2023, ketika kekayaan bersih Lim Hariyanto pertama kali melampaui Prajogo Pangestu. Lim Hariyanto, yang berusia 94 tahun dan dijuluki sebagai kakek terkaya di Indonesia, bahkan berhasil mengalahkan 12 konglomerat lainnya.

Hingga Kamis siang (4/5/2023), menurut daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes, kekayaan bersih Lim Hariyanto mencapai US$ 6 miliar (Rp 87,7 triliun), sedangkan kekayaan bersih Prajogo Pangestu sebesar US$ 5,9 miliar (Rp 86,3 triliun). Prajogo Pangestu dan Lim Hariyanto saling menggeser beberapa kali sejak itu, menunjukkan persaingan yang ketat di antara keduanya.

Berikut top 10 orang terkaya di Indonesia berdasarkan real-time billionaires list di Forbes, Kamis siang (4/5/2023):

1. Low Tuck Kwong US$ 30,3 miliar

2. R. Budi Hartono US$ 26,6 miliar

3. Michael Hartono US$ 25,5 miliar

4. Sri Prakash Lohia US$ 7,4 miliar

5. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono US$ 6 miliar

6. Prajogo Pangestu US$ 5,9 miliar

7. Dewi Kam US$ 4,9 miliar

8. Chairul Tanjung US$ 4,9 miliar

9. Djoko Susanto US$ 4,6 miliar

10. Tahir & keluarga US$ 4,4 miliar

