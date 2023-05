Nilai Tukar Rupiah Menguat, Dorong Investasi dan Perdagangan

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menekankan pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah dalam mendorong investasi dan perdagangan.

“Stabilitas nilai tukar rupiah ini penting untuk mendorong kepastian tidak hanya dari sisi perdagangan tetapi juga dari sisi investasi,” ucap Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky dalam konferensi pers, Kamis (4/5/2023).

Dia mengatakan untuk ke depannya Bank Indonesia (BI) harus berupaya menjalankan langkah konkret agar stabilitas nilai tukar rupiah terjaga dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI pada Kamis (4/5/2023) nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp 14.632 per dolar AS. Sebelumnya pada Rabu (3/5/2023) posisi nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.706 per dolar AS.

Selama bulan April 2023 hingga saat ini nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 14.000 setelah sebelumnya pada 30 Maret 2023 nilai tukar rupiah menyentuh Rp 15.062 per dolar AS.

"Kita sudah melihat kondisi bahwa nilai tukar rupiah cukup fluktuatif pergerakannya dalam beberapa bulan ke belakang. Pada beberapa waktu yang lalu sempat Rp 15.700 sekarang bahkan di Rp 14.700, ini juga menimbulkan risiko tersendiri,” tandas Riefky.

Di sisi lain, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengatakan, ada dua unsur yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertama yaitu sentimen global khususnya kondisi ekonomi terjadi di Amerika Serikat. Kedua yaitu kondisi ekonomi di Indonesia.

Sejak tahun 2022 hingga saat ini sentimen global lebih dominan dalam mempengaruhi perkembangan nilai tukar termasuk Rupiah. Sedangkan sentimen domestik lebih menjadi faktor pelengkap atau ikut mendorong.

"Dalam kondisi sentimen globalnya kondusif mendorong "risk on" yang berdampak pada penguatan mata uang non USD, maka kondisi ekonomi domestik yang dinilai positif oleh pelaku pasar, ikut mendorong penguatan mata uang rupiah, makanya dalam periode year to date penguatan rupiah lumayan signifikan,” ucap Edi.

