Sektor Penerbangan Pulih, Pendapatan Garuda Indonesia Melesat 72 Persen

Jakarta, Beritasatu.com – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) pada Kuartal I 2023 membukukan pendapatan US$ 602,99 juta, meningkat hingga 72% dibandingkan pendapatan usaha tiga bulan pertama tahun lalu yang sebesar US$ 350,15 juta. Namun emiten pelat merah ini masih mencetak rugi bersih US$ 110,13 juta atau turun 50,97% (yoy).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, pertumbuhan pendapatan usaha perseroan selaras dengan peningkatan traffic penumpang, sedikitnya 4,5 juta pada Kuartal I-2023 atau tumbuh 60% (yoy). Hal ini menunjukkan sektor penerbangan telah pulih setelah sebelumnya ikut dihantam pandemi.

Menurutnya, pertumbuhan pendapatan usaha Garuda Indonesia ini menjadi outlook positif tersendiri bagi kinerja usaha sepanjang 2023. Pasalnya pada awal tahun dikenal sebagai periode low season bagi sektor industri penerbangan.

"Capaian ini menjadi langkah berkesinambungan dan awal transformasi kinerja yang secara konsisten menunjukan outlook positif dari upaya perbaikan kinerja usaha yang terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Irfan dikutip Investor Daily, Kamis (4/5/2023).

Irfan menambahkan, laporan kinerja ini juga menjadi tindak lanjut dari dirampungkannya tahapan restrukturisasi perusahaan pada 2022. Dikutip dari laporan keuangan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, pendapatan perseroan dari penerbangan berjadwal naik 87,31% (yoy) menjadi US$ 605,82 juta. Namun pendapatan Garuda dari penerbangan tidak berjadwal justru turun 46,77% (yoy) menjadi US$ 12,81 juta.

Mengenai pencatatan rugi bersih kuartal I-2023, Irfan beralasan, kinerja berjalan ini dipengaruhi penerapan standar akuntansi PSAK 73 yang mengatur pembukuan transaksi sewa pada beban operasi.

"Terlepas dari adanya penerapan PSAK tersebut, Garuda Indonesia secara fundamen operasional kinerja terus mencatatkan kinerja positif. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator penting pada kinerja usaha baik dari sisi EBITDA, cash flow hingga peningkatan traffic penumpang," jelas Irfan.

