Bursa AS Loyo 4 Hari Beruntun karena Isu Bank, Dow Jones Negatif di 2023

New York, Beritasatu.com- Bursa AS Wall Street termask Dow Jones turun pada Kamis (4/5/2023) karena kekhawatiran penularan krisis perbankan regional AS kembali menyala.

Dow Jones Industrial Average turun 286,50 poin, atau 0,86%, menjadi 33.127,74. S&P 500 turun 0,72%, ditutup pada 4.061,22. Komposit Nasdaq turun 0,49%, mengakhiri hari di 11.966,40. Anjok bursa AS adalah penurunan hari keempat berturut-turut.

Dikutip CNBC International, Dow Jones kembali berbalik negatif untuk tahun 2023 pada Kamis, atau melemah 0,06% sejak awal 2023 hingga kini. Saham yang menyeret Dow Jones adalah penurunan saham Boeing, Disney, Goldman Sachs dan American Express.

Saham PacWest ambles lebih 50% setelah bank California telah menilai opsi strategis, termasuk kemungkinan penjualan.

Saham bank regional dilanda aksi jual hebat, dengan SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) turun lebih 5%. Western Alliance jatuh 38% hingga menbuat perdagangan dihentikan beberapa kali karena volatilitas. Sementara Zions Bancorporation kehilangan 12%.

Investor juga mencerna kenaikan suku bunga 25 basis poin Federal Reserve (The Fed) dan komentar setelah pertemuan Rabu (3/4/2023).

Direktur UBS Wealth Management, Keith Apton, mengatakan bahwa volatilitas di sektor perbankan akan membantu misi The Fed untuk mendinginkan ekonomi. “Saya pikir itu akan mengurus pekerjaan Fed, bank regional harus membatasi modal. Saya tidak berpikir bahwa uang akan mengalir melalui sistem dengan mudah di paruh tahun ini dan secara tidak langsung akan mendinginkan ekonomi," kata Appton.

Laporan nonfarm payroll bulan April dan tingkat pengangguran akan dirilis pada hari Jumat pukul 8.30 ET.

