Harga Minyak Bervariasi setelah Kenaikan Bunga ECB Lebih Kecil

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik bervariasi pada Kamis (4/5/2023) setelah Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) memutuskan memperlambat laju kenaikan suku bunga menjadi 25 basis pon (bsp) di tengah kekhawatiran permintaan minyak di negara-negara konsumen utama.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Terjungkal 4% setelah the Fed Naikkan Suku Bunga

Harga minyak brent berjangka ditutup naik 17 sen, atau 0,24%, menjadi US$ 72,50 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS hilang 4 sen, atau 0,06% menjadi US$ 68,56. WTI pada awal perdagangan Kamis turun ke level US$ 63,64 per barel, terendah sejak Desember 2021.

Harga minyak jatuh minggu ini setelah kekhawatiran ekonomi AS dan tanda-tanda pelemahan manufaktur di importir minyak terbesar dunia Tiongkok setelah Federal Reserve AS (Fed) menaikkan suku bunga pada Rabu (3/5/2023). Itu membatasi prospek pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Advertisement

Namun the Fed memberi sinyal menghentikan kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk memberikan waktu menilai dampak kegagalan bank baru-baru ini. Selain itu, sembil memantau kejelasan konflik peningkatan plafon utang AS sehingga membantu mendukung pasar.

ECB meningkatkan suku bunga sebesar 25 basis poin, kenaikan terkecil sejak bank sentral mulai menaikkannya musim panas lalu sebanyak tiga kali. ECB juga membuka opsi di masa depan karena melawan inflasi zona euro yang sangat tinggi.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, OPEC+, memulai pengurangan produksi sukarela pada awal Mei.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pada Kamis bahwa Rusia mematuhi janji sukarela untuk memangkas produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari (bpd) dari Februari hingga akhir tahun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan