Harga Emas Tertinggi Sepanjang Masa karena Kekhawatiran Perbankan

London, Beritasatu.com - Harga emas Kamis (4/5/2023) kembali menguat capai rekor tertinggi sepanjang sejarah karena kekhawatiran perbankan Amerika Serikat (AS) memicu pelarian ke aset safe-haven seperti emas. Emas juga terdorong proyeksi tren kenaikan suku bunga AS (The Fed) akan mereda.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% ke US$ 2.045,79 per ons setelah sempat menembus US$ 2.072,19, di bawah rekor tertinggi US$ 2.072,49.

"Kenaikan emas terkait tekanan perbankan," kata ahli strategi komoditas TD Securities, Daniel Ghali dikutip CNBC International.

Indeks utama Wall Street turun setelah langkah PacWest mengeksplorasi opsi strategis memperdalam kekhawatiran kesehatan bank regional. Hal ini melawan optimisme Federal Reserve (The Fed) yang mengisyaratkan kemungkinan jeda kenaikan suku bunga.

Ketidakpastian ekonomi dan suku bunga lebih rendah meningkatkan permintaan emas batangan dengan imbal hasil nol.

Tingkat suku bunga the Fed naik 25 basis poin menjadi 5%-5,25%. Adapun pasar mengharapkan penurunan suku bunga di paruh kedua tahun ini.

"Inflasi akan tetap bertahan untuk beberapa waktu dan belum tentu memungkinkan mereka (The Fed) menurunkan suku bunga dalam waktu dekat," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

