Bank Kolaps First Republic Ternyata Peminjam Utama the Fed

New York, Beritasatu.com - Data bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) pada Kamis (4/5/2023) menunjukkan sebagian besar kegiatan pinjaman darurat bank sentral dalam beberapa pekan terakhir terkait First Republic Bank yang sekarang ditutup.

The Fed melaporkan bahwa keseluruhan pinjaman darurat ke bank-bank pada minggu terakhir sedikit menurun, komposisi pinjaman berubah secara signifikan. "The Fed mengatakan bahwa uang yang dipinjam bank melalui discount window atau fasilitas diskonto, sumber utama likuiditas bank sentral untuk bank-bank, dan melalui Program Pendanaan Berjangka Bank (BTFP), kini telah beralih ke kredit lain," kata data tersebut dikutip Antara.

Hal itu mencakup pinjaman terkait pekerjaan Federal Deposition Insurance Corporation (FDIC) untuk menangani beberapa kegagalan bank terkenal yang dimulai pada Maret 2023 dan memicu kekhawatiran luas sistem perbankan AS.

The Fed melaporkan bahwa pinjaman discount window turun menjadi US$ 5,3 miliar pada Rabu (3/5/2023) dari US$ 73,9 miliar pada minggu sebelumnya. Sementara BTFP melihat pinjaman turun menjadi US$ 75,8 miliar dari US$ 81,3 miliar pada 26 April.

Namun kredit lain, yang sudah besar karena kegagalan bank di masa lalu, menjadi lebih besar lagi, melonjak ke US$ 228,2 miliar pada Rabu (3/5/2023), dari US$ 170,4 miliar pada 26 April.

Peneliti Yale Program on Financial Stability, Steven Kelly, mengatakan penurunan pinjaman discount window penting mengingat begitu banyak terkait dengan satu lembaga, yang menentang krisis lebih luas di sektor perbankan AS. "Saya harap itu menjadi tajuk utama dan menenangkan orang," katanya.

Penerimaan yang masih kuat di BTFP mungkin tidak sepenuhnya terkait dengan krisis, karena fasilitas tersebut menawarkan persyaratan menarik. Adapun Fed telah mendorong bank untuk memanfaatkan likuiditasnya jika diperlukan.

Dalam konferensi persnya setelah kenaikan suku bunga seperempat poin persentase pada Rabu (3/5/2023), Ketua The Fed Jerome Powell berusaha menekankan apa yang dilihatnya sebagai masalah terkandung di antara bank-bank. Kondisi di sektor perbankan AS telah meningkat secara luas sejak awal Maret dan sistem perbankan AS sehat dan tangguh," kata Powell.

