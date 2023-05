Harga Minyak Naik, Secara Mingguan Turun 3 Kali Beruntun

London, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Jumat (5/5/2023), tetapi turun untuk minggu ketiga berturut-turut setelah anjlok awal pekan ini menjelang kenaikan suku bunga acuan. Selain itu, kekhawatiran krisis perbankan AS akan memperlambat ekonomi global dan melemahkan permintaan bahan bakar.

Harga minyak mentah Brent ditutup naik US$ 2,80, atau 3,9% menjadi US$ 75,30 per barel dan West Texas Intermediate AS menguat US$ 2,78, atau 4,1%, pada US$ 71,34 setelah 4 hari penurunan membuat harga ke posisi terendah akhir 2021.

Harga minyak Brent menyelesaikan minggu ini dengan penurunan sekitar 5,3%, sementara WTI anjlok 7,1%, meski rebound pada Jumat. Kedua acuan tersebut turun selama 3 minggu berturut-turut untuk pertama kalinya sejak November.

"Harga minyah sedang mencoba membalikkan penurunan baru-baru ini yang dipicu kenaikan suku bunga dan kekhawatiran resesi di sektor perbankan," kata Wakil Presiden Perdagangan BOK Financial Dennis Kissler dikutip CNBC International.

Bagi beberapa analis, fundamental di pasar fisik lebih kuat daripada pasar berjangka. Analis Commerzbank mencatat kekhawatiran permintaan minyak berlebihan dan mengharapkan harga naik dalam beberapa minggu mendatang.

Sementara laporan pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan membantu meredakan kekhawatiran penurunan ekonomi karena sektor perbankan. Investor juga mengharapkan Fed menghentikan kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Juni.

Di Tiongkok, aktivitas pabrik berkontraksi pada bulan April karena pesanan turun dan permintaan domestik buruk sehingga menyeret sektor manufaktur yang sedang berkembang.

"Namun, ekspektasi pengurangan pasokan pada pertemuan OPEC+ Juni memberikan beberapa dukungan harga minyak," kata analis OANDA Kelvin Wong, di Singapura.

Jumlah rig minyak AS, indikator produksi masa depan, turun 3 menjadi 588 rig minggu ini, data perusahaan jasa minyak Baker Hughes.

