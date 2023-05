Berita Bahagia! Vale Indonesia Tebar Dividen Rp 882 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com– PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan memberikan dividen tunai sebesar US$ 0,00605 per saham senilai total US$ 60,12 juta atau Rp 882,26 miliar. Dividen itu setara 30% laba bersih perseroan tahun buku 2022 senilai US$ 200 juta. Pemegang saham akan menerima dividen pada 31 Mei 2023.

“Ada pembayaran dividen, berita bahagia, dividen sekitar US$ 60 juta,” ujar CEO dan Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan di Jakarta, dikutip Investor Daily Jumat (5/5/2023).

Dia menjelaskan, pembagian keuntungan tersebut telah mempertimbangan kondisi kas Vale Indonesia dan proyeksi kebutuhan belanja modal serta modal kerja untuk keberlangsungan usaha.

Chief Financial Officer Vale Indonesia Bernardus Irmanto menjelaskan, laba 2022 naik 20,87% (yoy) mencapai US$ 200 juta. Sejalan dengan itu, total penjualan US$ 1,17 miliar naik 24% (yoy) berkat tingginya harga nikel tahun lalu.

Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pengangkatan Abu Ashar dan Matt Cherevaty, masing-masing sebagai direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2023 sampai penutupan RUPST 2026.

Sebelumnya, Abu menjabat sebagai Chief Operating Officer Vale Indonesia dan merupakan putra daerah asal Sulawesi Selatan. Dia telah berkarier di perusahaan afiliasi Sumitomo Metal Mining Co Ltd ini selama 30 tahun.

Dengan begitu saat ini susunan direksi Vale Indonesia, masih dipimpin Presiden Direktur Febriany Eddy dengan Wakil Presiden Direktur Adriansyah Chaniago. Sementara, posisi direktur diisi oleh Bernardus Irmanto, Vinicius Mendes Ferreira, Abus Ashar, dan Cherevaty sehingga totalnya menjadi empat direksi.

Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai komisaris independen Vale Indonesia.

Susunan komisaris Vale Indonesia diisi oleh Deshnee Naidoo sebagai presiden komisaris dan Muhammad Rachmat Kaimuddin sebagai wakil presiden komisaris. Selanjutnya, susunan komisaris terdiri dari Gustavo Garavaglia, Fabio Ferraz, Yusuke Niwa, dan M Jasman Panjaitan. Sedangkan komisaris independen ditempati Raden Sukhyar, Rudiantara, dan Dwia Aries Tina.

