Harga Emas Stabil di Kisaran Rp 1.059.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas datar pada perdagangan Senin (8/5/2023). Sentimen pemangkasan suku bunga the Federal AS dibayang-bayangi data ketenagakerjaan AS yang lebih baik dari perkiraan.

Harga kontrak emas berjangka di pasar Comex untuk kontrak Juni 2023 terpantau stabil di US$ 2.025,1 per troy ons.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pagi ini juga stabil Rp 1.059.000 per gram. Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam datar di Rp 953.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 579.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.059.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.058.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.062.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.070.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.085.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.087.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.095.000

- Harga emas 100 gram: Rp 100.112.000

- Harga emas 250 gram: Rp 250.015.000

- Harga emas 500 gram: Rp 499.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 999.600.000

