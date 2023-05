New Balance Investasi Rp 1 T di Cirebon, Bahlil: Keberhasilan UU Ciptaker

Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia (dua dari kiri) berbicang dengan Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita (dua dari kanan), Director of Material Asia New Balance Vik Saran (kiri) dan Country Manager Sourcing Indonesia New Balance Elmore Simorangkir, di sela New Balance Materials Summit, Jakarta, Senin 8 Mei 2023 (Beritasatu.com)