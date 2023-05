IHSG Dibuka Melemah, Pasar Tunggu Data Inflasi AS

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,18% ke kisaran 6.757,8 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (9/5/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, IHSG diprediksi akan cenderung datar karena para investor/trader menunggu data inflasi AS yang akan dirilis pada malam hari. Investor disarankan wait and see rilis data tersebut.

Investor saham AS tetap waspada menjelang data Inflasi AS bulan April yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Rabu ini, di mana CPI bulanan diprediksi akan naik 0,4% MoM (dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,1%).

Investor memantau data ini dengan cermat setelah rilis data Nonfarm Payrolls dan Tingkat Pengangguran AS (Apr.) pada Jumat lalu yang masih menunjukkan pasar tenaga kerja yang ketat, sementara di sisi lain data tersebut sedikit mengurangi risiko resesi global namun membuat para peserta pasar harus mempertimbangkan kebutuhan tingkat suku bunga yang tinggi hingga akhir tahun.

Dari Asia, Indeks PMI Jasa Jepang (Apr.) lambat laun memasuki wilayah ekspansi, sementara mereka merilis Pengeluaran Rumah Tangga (Mar.) pagi ini, yang ternyata lebih lemah dari yang diharapkan.

Indonesia melaporkan cadangan devisa (Apr.) sebesar USD 144,2 miliar (setara dengan 6,3 bulan impor), sedikit lebih rendah dari USD 145,2 miliar pada Maret karena kebutuhan pembayaran utang luar negeri serta penyediaan likuiditas dalam suasana perayaan Idulfitri.

Tiongkok akan menyusul dengan data Neraca Perdagangan (Apr.), yang tidak diprediksi akan sekuat angka Maret sebesar USD 88,19 miliar tetapi diperkirakan sekitar USD 71,6 miliar. Sebelum pasar Eropa dibuka tengah hari nanti, Inggris akan merilis Indeks Harga Rumah Halifax (Apr.), sebuah indikator utama kesehatan sektor properti.

NHKSI Research memperkirakan sentimen pasar hari ini akan tetap datar seperti kemarin dan oleh karena itu tidak akan mendorong JCI ke area bullish di atas 6845. Investor pasar modal Indonesia disarankan untuk mempertahankan semua posisi, menunggu dan melihat, menunggu rilis data Inflasi AS yang akan memainkan peran penting dalam arah pasar keuangan global.

