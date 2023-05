Mayoritas Bursa Asia Melemah Menjelang Data Ekonomi Tiongkok dan AS

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik diperdagangkan lebih rendah menjelang rilis data perdagangan Tiongkok April dan laporan inflasi AS di akhir pekan ini.

Menurut survei Reuters, Tiongkok diperkirakan akan mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 74,3 miliar, lebih rendah dari US$ 88,2 miliar pada Maret.

Di Australia, S&P/ASX 200 turun 0,31% dan Kospi Korea Selatan turun 0,47%, dengan Kosdaq juga turun 0,39%.

Bursa saham utama Tiongkok membalikkan kenaikan pada hari Senin, dengan Shenzhen Component turun 0,42% dan Shanghai Composite sedikit lebih rendah. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,42%, sementara indeks Hang Seng Tech merosot 1,12%.

Sementara itu, di Jepang, Nikkei 225 naik 0,7% dan Topix 0,76% lebih tinggi, didorong oleh kenaikan saham-saham bahan dasar dan energi. Namun, Jepang mengalami penurunan pengeluaran rumah tangga pada April meskipun ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan adanya pertumbuhan.

Defisit neraca perdagangan Filipina melebar, karena impor dan ekspor ke negara tersebut turun pada bulan Maret. Ekspor turun 9,1% secara tahunan menjadi US$ 6,53 miliar, sementara impor sedikit menurun 2,7% menjadi US$ 11,46 miliar. Akibatnya, defisit perdagangan negara itu melebar menjadi US$ 4,93 miliar, 7,5% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data pemerintah menunjukkan bahwa penjualan ritel Australia turun 0,6% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2022.

Penurunan ini menandai bulan kedua berturut-turut kontraksi dan sejalan dengan perkiraan dalam survei Reuters. Volume omzet yang disesuaikan secara musiman berada di AU$ 96,2 miliar selama kuartal tersebut.

Semalam di AS, survei Senior Loan Officer Opinion dari Federal Reserve menunjukkan bahwa persyaratan menjadi lebih ketat untuk pinjaman komersial dan industri. Laporan tersebut menunjukkan masalah di kalangan institusi menengah menyebabkan bank-bank mengetatkan standar pemberian pinjaman untuk rumah tangga dan bisnis, yang berpotensi menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi AS. Saham berakhir campuran, dengan S&P 500 naik sedikit dan Nasdaq Composite naik 0,18%. Sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,17%.

