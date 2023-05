Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 4.000 ke Rp 1.063.000

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas, baik di pasar internasional maupun di dalam negeri, hari ini, Selasa (9/5/2023) mengalami kenaikan. Investor menantikan data inflasi AS yang akan dumumkan Rabu besok.

Data inflasi menjadi acuan bagi kebijakan suku bunga the Federal Reserve. Emas sebagai instrumen investasi safe haven memiliki daya tarik yang lebih besar bagi investor ketika suku bunga turun dan mengurangi persaingan dari aset lainnya.

Pelaku pasar juga memantau kondisi perbankan di AS dan Eropa pasca-kolapsnya Silicon Valley Bank, First Republic Bank, dan Credit Suisse. Jika ada kabar buruk mengenai sektor ini, maka permintaan akan emas diperkirakan meningkat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, naik 0,41 persen menjadi 2.033,20 dolar AS per troy ons, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 2.037,10 dolar AS dan terendah di 2.022,00 dolar AS.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pagi ini naik Rp 4.000 menjadi Rp 1.063.000 per gram. Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp 4.000 menjadi Rp 957.000.

Berikut harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 581.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.063.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.066.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.074.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.090.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.125.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.187.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.295.000

- Harga emas 100 gram: Rp 100.512.000

- Harga emas 250 gram: Rp 251.015.000

- Harga emas 500 gram: Rp 501.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.003.600.000

