BI Jajaki Jepang, India, dan Korea Selatan Agar Terhubung QRIS Lintas Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) berusaha memperluas cakupan dari layanan QRIS Lintas Negara (cross-border payment) selain ASEAN 5 yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Hal itu demi menghadirkan layanan pembayaran yang cepat, murah, transparan, dan inklusif. Penjajakan lebih lanjut dilakukan ke negara lainnya seperti Jepang, India, dan Korea Selatan.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menyampaikan, kerja sama QRIS Lintas Negara dalam ASEAN 5 tengah berproses dan terus berkembang, dimana Indonesia kini telah terhubung dengan Thailand dan Malaysia. Selanjutnya, penjajakan khususnya ditujukan ke negara-negara Asia yang memiliki ekonomi besar.

"Di luar ASEAN 5 itu kita juga melakukan diskusi dan persiapan-persiapan kerja sama dengan Jepang, India, dan Korea Selatan. Ini yang mungkin nantinya kita harapkan adanya kesetaraan dari transaksi," ungkap Dicky dalam Taklimat Media Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI 2023), Senin (8/5/2023).

Dia menerangkan, paling dekat Indonesia akan terkoneksi QRIS Lintas Negara dengan Singapura, yang diperkirakan terjadi pada kuartal IV-2023. Sementara dengan Filipina, BI masih menunggu persiapan sekaligus memerhatikan dinamika negara tersebut.

"Diharapkan volume transaksi bisa tumbuh dengan cepat sebagaimana menggambarkan konektivitas negara-negara ASEAN. Sehingga akhirnya bisa mendorong ASEAN sebagai epicentrum of growth," ucap Dicky.

Di sisi lain, BI secara resmi meluncurkan kartu kredit pemerintah bernama Kartu Kredit Indonesia. Layanan ini diyakini mendukung penggunaan anggaran secara tepat guna dan bisa digunakan pada berbagai kesempatan mendukung pengembangan UMKM dalam negeri. Pada akhirnya, layanan ini dapat meningkatkan tata kelola yang semakin terjaga dan terpelihara.

Dicky menerangkan, Penggunaan APBN dan APBD oleh penyelenggara sudah memiliki ketentuan tersendiri. Sementara ini, Kartu Kredit Indonesia mencoba untuk mengambil peran mendukung belanja negara yang sifatnya umum.

Layanan ini dapat digunakan penyelenggara negara misalnya untuk belanja barang operasional maupun belanja barang non operasional. Selain itu, barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, termasuk perjalanan dinas sepanjang diatur batasannya.

Dari sisi cara pembayarannya, BI menggandeng digandeng adalah para penyelenggara sistem pembayaran (PJP) dari perbankan, yang akan diperluas. "Mereka akan melakukan perjanjian antara perbankan dan penggunanya. Kemudian nanti ada aspek-aspek yang harus dipenuhi," ungkap Dicky.

Ada sejumlah keunggulan dalam layanan ini. Dicky menegaskan bahwa tidak ada biaya apapun dalam penggunaannya, kecuali biaya materai. Tidak ada biaya yang dibebankan seperti yang berlaku di kartu kredit komersial kepada penggunanya. Selanjutnya, proses seluruhnya dilakukan di dalam negeri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

"Kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan Kartu Kredit Indonesia ini mencapai suatu efisiensi. Transaksi On Us biayanya 0,9%, sedangkan untuk 1,1% untuk Off Us," kata Dicky.

Menurut dia, studi yang telah diselenggarakan juga menunjukkan bahwa biaya tersebut sudah di bawah dari kartu kredit komersial. Efisiensi transaksi dari Kartu Kredit Indonesia cukup bervariasi, namun diperkirakan lebih rendah sekitar 30% dari kartu kredit komersial.

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengungkapkan, pihaknya berharap sistem dari Kartu Kredit Indonesia ini bisa segera terhubung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan begitu, pembelian barang dan produk bisa segera direalisasikan dengan memanfaatkan layanan tersebut.

"Kita berharap nantinya Kartu Kredit Indonesia ini berharap segera terhubung dan terintegrasi dengan sistem LKPP, sehingga bisa langsung mendorong pembelian produk-produk, khususnya UMKM yang ada di dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia," pungas Rudy.

