Negara-negara Ini Berbondong-bondong Tinggalkan Dolar

Jakarta, Beritasatu.com - Semakin banyak negara-negara yang meninggalkan dolar sebagai mata uang untuk transaksi lintas batas negara (dedolarisasi). Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan mendiversifikasi cadangan devisa untuk mengantisipasi dampak krisis global yang dapat mengguncang perekonomian dunia.

Menurut survei Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) dari IMF, cadangan devisa dalam dolar AS yang dipegang oleh bank sentral seluruh dunia turun menjadi 58,36 persen pada akhir 2022 dari 71% pada 1999. Euro ada di peringkat kedua dengan 20% dan yuan hanya 2,69% di bawah yen Jepang (5,5%) dan pounds (4.95%).

Tiongkok

Akhir Maret lalu, yuan untuk pertama kalinya melampaui dolar Amerika Serikat (AS) menjadi mata uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi lintas batas Tiongkok.

Menurut data Reuters, penggunaan yuan dalam pembayaran dan penerimaan lintas batas mencapai 48,4%, sementara dolar AS turun menjadi 46,7%. Pada 2010, bagian yuan hampir nol, sedangkan dolar AS mencapai 83%. Perubahan ini terjadi karena Tiongkok berusaha untuk memberdayakan yuan di pasar perdagangan dan modal.

Tiongkok menggunakan yuan dalam bertransaksi dengan sesama anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Uni Emirat Arab juga menjual minyak ke Tiongkok yang dibayar dengan yuan.

Dalam transaksi mata uang global untuk pembiayaan perdagangan, dolar masih berkuasa dengan 83,7% perdagangan internasional masih menggunakan greenback, menurut laporan Reuters.

BRICS

Gerakan dan kebijakan dedolarisasi menjadi fenomena global yang diambil oleh negara-negara maju yang mempunyai orientasi ekonomi yang sama. Misalnya kelompok negara BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan berupaya mengurangi penggunaan dolar AS dalam bertransaksi antarnegara.

Agustus 2022 lalu, Rusia dan India menyatakan tidak lagi membutuhkan dolar Amerika untuk perdagangan bilateral.

“Kami telah menerapkan mekanisme penyelesaian bersama dalam rubel dan rupee, dan negara kami tidak perlu menggunakan dolar dalam penyelesaian bersama. Dan hari ini mekanisme serupa untuk penyelesaian bersama dalam rubel dan yuan sedang dikembangkan oleh Tiongkok,” kata Presiden Forum Internasional BRICS Purnima Anand.

Presiden Brasil, Lula da Silva, telah meminta Amerika Latin untuk mengembangkan mata uang baru untuk perdagangan regional, yang ia sebut Sur.

