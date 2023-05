Ekspor New Balance dari Indonesia Tembus US$ 500 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Sepatu New Balance yang diproduksi di Indonesia telah mencatatkan penjualan ekspor sekitar US$ 500 juta, setara Rp 7,37 triliun sepanjang 2022. Produk-produk dimaksud, antara lain diekspor ke Amerika Serikat (AS), Jepang, Eropa, dan Tiongkok.

“Saat ini kita nomor dua setelah Vietnam. Tetapi kalau menurut Pak Vik (Director of Materials Asia New Balance) tadi, angka kita sebentar lagi akan melewati Vietnam,” terang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

New Balance adalah merek pakaian dan sepatu olahraga yang mampu bersaing dengan raksasa seperti Nike, Adidas, dan Puma. Beberapa atlet yang menjadi brand ambassador New Balance antara lain: Kawhi Leonard dari LA Clippers, Zach Lavine dari Chicago Bulls, Sadio Mane dari Bayern Munich, dan Bukayo Saka dari Arsenal.

Country Manager New Balance Sourcing Indonesia, Elmore Simorangkir menjelaskan, New Balance setidaknya sudah mengeluarkan modal hampir Rp 2 triliun sampai 2023. Dana ini berupa investasi langsung untuk ekspansi manufaktur.

Advertisement

“Ekspansi terus berjalan, contoh pabrik yang di Serang akan ekspansi di Jawa Tengah, yakni Pati. Pabrik yang di Mojokerto, ekspansi ke Nganjuk,” ujar Elmore.

Dari investasi itu, Luhut memperkirakan, New Balance sudah menyerap lebih dari 40.000 tenaga kerja di Jawa. Ia pun berharap, perseroan akan meningkatkan lagi investasinya di Tanah Air.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan