Soal Pembangunan Smelter, Bos Amman Mineral: Kami Serius

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Director PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Alexander Ramlie menyatakan keseriusan perusahaan dalam pembangunan smelter yang ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

Alexander menyatakan, biaya yang dikeluarkan perseroan sudah cukup banyak mulai dari pembangkit listrik atau power plant hingga proses plant-nya yang mencapai US$ 2,1 miliar.

"Jadi kalau ditanya apakah kalian serius untuk membangun smelter iya serius lah power plant-nya aja sudah US$ 500 juta, proses plant-nya US$ 1,6 miliar, dan itu sudah US$ 2,1 miliar," ujar Alexander Ramlie di acara pertemuan Amman Mineral dengan pemimpin redaksi media massa nasional, di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Menurut Alexander, kedepannya Amman Mineral akan melakukan diversifikasi sumber daya listrik tenaga surya (solar power) dengan daya 400 sampai 500 Megawatt, dan sumber daya angin (wind power) sebesar 100 sampai 150 Megawatt.

“Kedepannya juga kita akan diversifikasi sumber daya listrik, rencana ekspansi solar power kita ke 400 sampai 500 Megawat, kita sekarang sedang melakukan studi untuk sumber daya listrik dari angin atau wind power sebesar 100 sampai 150 Megawatt itu yang sedang kita kaji," tegasnya.

Alexander menambahkan, agar dapat meningkatkan konsentrat, pihaknya akan membangun proses plant baru dengan kapasitas yang tadinya 120.000 ton per hari menjadi 250.000 ton per hari.

“Supaya kita bisa tingkatkan produksi konsentrat kita kita harus bangun proses plant baru jadi kita harus ekspansi kapasitas proses plant dari 120.000 ton per hari menjadi 250.000 ton per hari untuk support smelter kita," pungkasnya.

