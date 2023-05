Harga Bitcoin Berpotensi Lanjutkan Koreksi, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan harga Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) diprediksi akan melanjutkan koreksi, dipengaruhi rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) pekan ini. Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha menyarankan investor aset kripto untuk wait and see untuk mencermati rilis inflasi April AS yang diumumkan pada Rabu (10/5/2023) malam.

Para ekonom memprediksi harga konsumen inti (CPI) AS menjadi 5,5% (yoy), sedangkan tingkat inflasi tahunan AS diperkirakan menjadi 5% (yoy). Menurut Panji, data CPI dan inflasi AS lebih rendah atau sesuai perkiraan, akan menjadi katalis positif bagi Bitcoin dan Ethereum.

“Namun jika angkanya lebih tinggi di atas prediksi pasar, maka Bitcoin berpotensi melanjutkan koreksi karena akan mendorong The Fed untuk mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama,” ujar Panji dikutip Investor Daily, Selasa (9/5/2023).

Panji menganalisis, level support Bitcoin ada di harga US$ 26.600 dan resistance di level US$ 27.800. Sementara, level support Ethereum di harga US$ 1.750 dan resistance level US$ 2.000.

“Investor sebaiknya mencermati rilis data tingkat inflasi AS dan menunggu harga BTC dan ETH di level support sebelum melakukan aksi akumulasi,” sarannya.

