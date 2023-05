Ramah Investor, Alasan New Balance Bangun Pabrik di Indonesia

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan), New Balance Director of Material Asia Vik Saran (kiri) dan Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita (tengah), mencoba sepatu New Balance, saat New Balance Materials Summit, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023 (B Universe Photo/David Gita Roza)