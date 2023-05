Jelang Data Inflasi AS, Bitcoin Bertahan di US$ 27.000

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto global relatif datar dalam 24 jam terakhir menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS), Kamis dini hari (11/5/2023) di Asia. Kapitalisasi pasar kripto global dalam 24 jam turun tipis 0,08% menjadi US$ 1,14 triliun, berdasarkan data dari Coinmarketcap pada Rabu pagi (10/5/2023) pukul 07.00 WIB.

Bitcoin, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, turun 0,15% dalam 24 jam terakhir dan bertahan di level US$ 27.653,52 per koin atau setara Rp 408,6 juta (kurs, Rp 14.776). Ethereum dan Binance coin juga mengalami koreksi dengan masing-masing turun 0,04% dan 0,48%.

Investor kini menantikan rilis Indeks Harga Konsumen April untuk petunjuk tentang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve berikutnya.

Analis pasar senior untuk valuta asing Oanda, Edward Moya, menyarankan agar investor mengamati apakah orang serius menyimpan kripto di cold wallet, karena jika terjadi momen yang berisiko di Wall Street, itu dapat cukup untuk mengirim kripto ke posisi terendah yang terlihat pada pertengahan Maret.

Investor secara keseluruhan akan mengamati inflasi untuk petunjuk tentang bagaimana Federal Reserve AS akan bertindak pada pertemuan kebijakan berikutnya di bulan Juni. The Fed menyetujui kenaikan 25 basis poin (bps) awal bulan ini untuk mendorong tingkat suku bunga the Fed ke level tertinggi dalam 16 tahun.

