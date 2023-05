Seiring Kenaikan Harga Emas Dunia, Emas Antam Naik Rp 9.000

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia dan domestik menguat ketika investor mencari perlindungan dari ketidakpastian ekonomi sambil juga memposisikan diri jelang data inflasi AS malam ini.

Harga emas di pasar spot naik 0,7% menjadi US$ 2.034,43 per ons pada penutupan Selasa (9/5/2023), sementara kontrak berjangka emas AS naik 0,4% menjadi US$ 2.042,20.

Inflasi AS diperkirakan akan naik sebesar 0,4% MoM dan 5% YoY. Inflasi yang lebih tinggi dari yang diharapkan akan memperkuat peluang kenaikan suku bunga. Meskipun emas dianggap sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga meredam daya tarik emas karena tidak menghasilkan bunga.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pagi ini, Rabu (10/5/2023), naik Rp 9.000 menjadi Rp 1.072.000 per gram. Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp 10.000 menjadi Rp 967.000.

Berikut harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 586.000

- Harga emas 1 gram: Rp 1.072.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.084.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.101.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.135.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.215.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.412.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.745.000

- Harga emas 100 gram: Rp 101.412.000

- Harga emas 250 gram: Rp 253.265.000

- Harga emas 500 gram: Rp 506.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.012.600.000

