Transformasi Digital Elemen Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai upaya percepatan pengembangan inovasi dan teknologi akan menjadi momentum transformasi ekonomi dan keuangan digital. Berkaca dari kondisi pandemi Covid-19, peran inovasi dan teknologi turut membantu menjaga daya saing maupun ketahanan ekonomi nasional.

“Transformasi ekonomi dan keuangan digital merupakan elemen kunci dalam upaya pemulihan pascapandemi, sekaligus menjadi komponen pendorong dalam membangun bangsa yang lebih tangguh dan berdaya saing,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Rabu (10/5/2023).

Pada tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 77 miliar atau tumbuh 22% dari tahun 2023. Tahun 2025, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi US$ 130 miliar dan akan terus naik hingga mencapai US$ 360 miliar di tahun 2030 mendatang.

“Sehingga kita dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di regional dan menguasai lebih dari 40% bangsa ASEAN,” ujarnya.

Rudy menuturkan, akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital tercermin dari pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan performa layanan keuangan. Adapun transaksi uang elektronik per Maret 2023 tumbuh 11,39% yang mencapai Rp 34,1 triliun. Selain itu hingga bulan Februari 2023 tercatat terdapat 785 pelaku usaha fintech dengan penyaluran kredit sebanyak Rp 18,23 triliun.

Potensi keuangan digital ini diperkirakan masih akan terus berkembang karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Apalagi saat ini Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi.

“Untuk itu diperlukan penguatan aspek fundamental melalui implementasi sejumlah inisiatif dan program yang memberikan dampak nyata terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional,” kata Rudy.

