3 Minggu Lagi AS Default, Biden Temui Pimpinan Republikan

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Kongres sepakat pada Selasa (9/5/2023) atau Rabu (10/5/2023) di Asia untuk melanjutkan pembicaraan dalam upaya mengatasi kebuntuan dalam menaikkan batas utang (debt ceiling) AS senilai US$ 31,4 triliun, hanya tiga minggu sebelum negara itu mungkin terpaksa mengalami gagal bayar utang (default) yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Setelah sekitar satu jam pertemuan di ruang Oval, Biden, seorang Demokrat, dan Ketua DPR Kevin McCarthy, seorang Republikan, berjanji untuk memerintahkan staf mereka untuk melakukan pembicaraan harian tentang kemungkinan kesepakatan terkait debt ceiling saat potensi AS default semakin dekat, diperkirakan pada 1 Juni.

"Ada banyak politik dan bermain mata, dan itu akan berlanjut untuk sementara waktu, namun para pemimpin politik mulai bekerja. Semua orang dalam pertemuan memahami risiko default," kata Biden dikutip dari Reuters.

McCarthy menekankan kurangnya kemajuan setelah pertemuan. "Saya tidak melihat ada gerakan baru," kata McCarthy kepada wartawan, mengeluh bahwa Biden tidak setuju untuk melakukan pembicaraan sampai waktu semakin menipis.

"Itu bukan cara untuk mengatur pemerintahan," katanya.

