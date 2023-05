Potensi Pendapatan Pariwisata KTT ASEAN Labuan Bajo Diperkirakan Rp 15,8 M

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 berkontribusi terhadap pendapatan di sektor pariwisata Labuan Bajo. Sandiaga menyebut pendapatan di sektor pariwisata di masa penyelenggaraan KTT ASEAN mencapai Rp 15,8 miliar.

Sandiaga menjelaskan KTT ASEAN 2023 dihadiri oleh 585 delegasi. Sandiaga menyebut data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata pengeluuaran wisatawan asing yang dibelanjakan di Labuan Bajo dari tahun 2019 hingga 2021 adalah US$ 1.831 per orang. Dengan dihadirinya KTT ASEAN oleh 585 delegasi, ini berarti pendapatan sektor pariwisata di Labuan Bajo di masa KTT ASEAN diperkirakan mencapai US$ 1.071.328 atau sekitar Rp 15,8 miliar.

“Estimasi potensi pengeluaran wisatawan asing di sektor pariwisata dan kreatif ekonomi selama KTT ASEAN Labuan Bajo 2023, yang dihasilkan dari kehadiran delegasi dan media asing adalah Rp 15,8 milar,” jelas Sandiaga dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu siang (10/5/2023).

BACA JUGA Daftar Kendaraan Listrik yang Dipakai Delegasi KTT ASEAN

Advertisement

Sandiaga menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pengeluaran wisatawan yang datang ke Labuan Bajo terus meningkat dari tahun ke tahun. DI tahun 2019, rata-rata pengeluaran wisatawan asing yang dibelanjakan untuk keperluan wisata seperti akomodasi, transportasi, dan rekrasi mencapai US$ 93.35 per orang. Di tahun 2020, jumlah tersebut naik menjadi US$ 2.107 per orang dan naik lagi menjadi US$ 2.592 per orang di tahun 2021. Sementara di tahun 2023, diproyeksikan pengeluaran rata-rata wisatawan mencapai US$ 1.831 per orang.

“Pengeluaran terbanyak yang dibelanjakan oleh wisatawan asing adalah untuk keperluan akomodasi, konsumsi, dan belanja,” ujar Sandiaga.

Indonesia memegang keketuaan ASEAN 2023. Mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, rangkaian acara KTT ASEAN ke-42 akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dari tanggal 8 Mei 2023 hingga 11 Mei 2023. Berbagai rangkaian pertemuan mengawali KTT ASEAN 2023, pertemuan tersebut digelar di beberapa lokasi, di antaranya Hotel Meruorah, Hotel Ayana, dan Hotel Bintang Flores di Labuan Bajo serta MICE Golo Mori di Golo Mori, Nusa Tenggara Timur.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan