ASEAN Sepakat Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

Jakarta, Beritasatu.com - Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Kesepakatan ini menjadi salah satu butir utama dalam mewujudkan visi ASEAN setelah 2025 yang memprioritaskan transportasi hijau untuk kehidupan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut diteken negara-negara anggota ASEAN dalam ASEAN Leaders’ Interface with High Level Task Force di Labuan Bajo, Nusa tenggara Timur, Rabu (10/5/2023) siang. Dalam kesepakatan tersebut, negara anggota ASEAN setuju untuk mengadopsi kendaraan listrik secara signifikan sebagai salah satu moda transportasi.

Pembangunan ekosistem kendaraan listrik di kawasan ini merupakan upaya negara-negara anggota ASEAN dalam lebih adaptif dan visioner dalam mengatasi tantangan global. Dalam sambutan Presiden Joko Widodo sebagai ketua ASEAN Leaders’ Interface with High Level Task Force, Jokwi menyebut bahwa tantangan yang semakin kompleks membuat ASEAN tidak bisa untuk mengandalkan bisnis secara normal.

“Visi ASEAN 2045 harus lebih adaptif dan forward looking, tidak boleh business as usual. Di diskusi kita hari ini akan mengelaborasi pemikiran yang out of the box dan transformatif,” jelas Jokowi di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Rabu (10/5/2023) siang.

Untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di kawasan, negara anggota ASEAN akan memasang standarisasi kendaraan listrik berdasarkan pelatihan dan sertifikasi internasional. Standardisasi tersebut meliputi infrastruktur, spesifikasi produk, distribusi baterai, yang akan diterapkan di seluruh negara anggota ASEAN.

ASEAN Leaders’ Interface with High Level Task Force menjadi pertemuan terakhir dalam rangkaian puncak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 di hari pertama. Sebelumnya, Jokowi menyambut kedatangan sepuluh kepala negara anggota ASEAN dalam sesi pembuka pleno KTT ASEAN Ke-42.

Usai membuka sesi pleno KTT ASEAN Ke-42, Jokowi melanjutkan keketuaan Indonesia dalam beberapa rangkaian pertemuan, di antaranya pertemuan para pemimpin negara ASEAN dengan pemuda, perwakilan bisnis, dan perwakilan parliamen.

Puncak KTT ASEAN ke-42 kemudian akan dilanjutkan pada 11 Mei 2023 dengan tiga pertemuan yaitu KTT dalam bentuk retreat, dua pertemuan sub regional yakni IMT-GT antara Indonesia, Malaysia, Thailand, serta BIMP-EAGA antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina.

