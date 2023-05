Siap-siap, ABM Investama Bagi Dividen Rp 1,1 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT ABM Investama (ABMM) tengah bersiap membagikan dividen senilai total US$ 75 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun dari laba bersih tahun lalu yang mencapai US$ 270 juta. Jumlah dividen yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 ini akan dibayarkan pada 9 Juni 2023.

BACA JUGA Anak Usaha ABM Investama Raih Kontrak Baru Jasa Logistik

Tahun lalu, perusahaan berkode saham ABMM itu mencatatkan pendapatan US$ 1,4 miliar, naik 41% dari US$ 1 miliar sepanjang 2021. Sedangkan laba bersih 2022 yang sebesar US$ 270 juta meningkat 82% dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 148 juta.

“Capaian yang diraih ABM tentu tidak lepas dari keberhasilan perusahaan menjalankan kebijakan strategis yang terefleksi pada meningkatnya indikator-indikator operasional, juga didukung kenaikan harga batu bara sepanjang 2022,” ujar Direktur Utama ABM Andi Djajanegara, di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Advertisement

Selanjutnya, dalam tiga bulan pertama tahun ini, perusahaan berhasil mencetak laba bersih US$ 106 juta, meningkat 234% dari periode yang sama di tahun lalu.

Andi menambahkan, tahun ini ABM akan melanjutkan optimalisasi sinergi dengan cakupan yang lebih luas, sehingga tak hanya terbatas di grup ABM. Di sisi lain, peningkatan volume, kinerja operasional, dan cost review juga akan tetap menjadi fokus perusahaan.

BACA JUGA Perkuat Daya Saing, ABM Investama Perkuat Penerapan ESG Perusahaan

“Kinerja yang kami raih tak lepas dari tingginya permintaan batu bara di pasar dunia. Sehingga hal tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Meski geopolitik global masih tidak menentu, kami yakin industri ini akan terus tumbuh,” sambung dia.

Dalam paparannya, Andi menyampaikan tahun ini perusahaan akan memperkuat portofolio bisnis melalui pengambilalihan saham pada perusahaan pertambangan lainnya. Sebelumnya, pada 2022 perusahaan membeli saham Golden Energi Mines (GEMS) sebesar 30% atau 1,76 miliar saham.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan