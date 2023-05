Kinerja Bisnis Positif, Analis Lokal dan Internasional: Buy Saham GOTO

Jakarta, Beritasatu.com - Capaian kinerja yang solid di kuartal pertama tahun ini membuat daya tarik saham perusahaan teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) semakin meningkat. Pasalnya, analis saham lokal dan internasional meyakini GOTO akan bisa mencapai target profitabilitasnya di akhir tahun ini.

Lebih dari 80% dari 12 sekuritas lokal dan internasional merekomendasikan Buy untuk saham GOTO (lihat tabel) pasca laporan keuangan kuartal pertama yang dipublikasikan 27 April lalu yang menunjukkan perbaikan kinerja.

Selama tiga bulan pertama tahun 2023, GOTO untuk pertama kalinya berhasil mencatat margin kontribusi Grup positif sebesar 0,4% dari nilai transaksi bruto atau gross transaction value (GTV) sebesar Rp 636 miliar, meningkat 224 basis poin (bps) yoy. Keberhasilan inilah yang membuat analis-analis dari sekuritas ternama seperti Morgan Stanley Securities, Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas dan Jefferies merekomendasikan Buy untuk saham GOTO.

MNC Sekuritas, misalnya, merekomendasikan Buy untuk saham GOTO dengan target harga sebesar Rp 168 per saham. Hal ini didasarkan pada keberhasilan GOTO untuk mencapai margin kontribusi positif di kuartal pertama lalu.

Analis MNC Sekuritas Andrew Sebastian Susilo juga meyakini bahwa GOTO mampu mencapai target profitabilitasnya yang direncanakan tercapai pada kuartal keempat tahun ini.

“Jika perusahaan mampu mempertahankan perbaikan kinerja sebesar 25-30% secara kuartalan, GOTO mungkin bisa mencapai target profitabilitasnya di kuartal keempat ini,” ujarnya dalam riset yang diterbitkan (2/5) lalu.

Selain berhasil mencetak margin kontribusi positif, GOTO juga mencatat perbaikan kinerja pada bottom line nya. Selama Januari hingga Maret 2023, rugi bersih perusahaan turun 41% year-on-year (yoy) menjadi Rp 3,9 triliun berkat pertumbuhan pendapatan serta penurunan biaya promosi dan pemasaran produk.

Pada tiga bulan pertama tahun ini, perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan positif sebesar 14% yoy menjadi Rp 5,98 triliun. Pendapatan bersih perusahaan pun tumbuh secara eksponensial pada periode ini, yaitu sebesar 123% yoy menjadi Rp 3,3 triliun.

Pertumbuhan top line ini juga dibarengi dengan berbagai upaya penghematan biaya. Biaya promosi dan pemasaran produk, misalnya, berhasil turun sebanyak 39% yoy atau Rp 2,6 triliun. Upaya ini pun berhasil mengurangi beban operasional berulang (recurring cash operating expenses) hingga Rp 460 miliar atau 17% quarter-on-quarter (qoq).

Sementara itu, langkah yang diambil GOTO pada November 2022 lalu menghemat biaya personalia sebesar Rp 210 miliar.

Analis Citi Research Ferry Wong dalam risetnya yang diterbitkan 27 April 2023 lalu mengatakan, momentum positif kinerja GOTO diprediksi akan terus berlanjut di kuartal kedua tahun ini.

“Saham GOTO juga mungkin masuk ke dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Mei 2023, sehingga kami mempertahankan rekomendasi Buy dengan target harga Rp 250 per saham,” tulisnya.

Sebelumnya, saham GOTO masuk ke dalam indeks global FTSE pada awal Maret lalu dan membuat harga saham rally ke angka Rp 130 per saham. Oleh karena itu, masuknya GOTO ke dalam indeks MSCI nantinya diperkirakan juga dapat mendorong naik harga saham lebih tinggi lagi.

Kas Solid

Dalam rilis resmi GOTO (27/4) lalu, Direktur Keuangan Jacky Lo mengatakan pengelolaan beban operasional tetap (fixed operational cost) turut mendukung perusahaan dalam langkahnya mencapai profitabilitas.

“Hal ini juga secara signifikan telah mengurangi biaya operasional serta tingkat cash burn,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jacky mengatakan bahwa menjaga kedisiplinan dalam pengelolaan beban merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang perusahaan.

“Basis biaya yang lebih rendah akan memberikan kami keleluasaan lebih besar untuk mengalokasikan modal demi percepatan pertumbuhan di masa depan,” kata Jacky.

Hingga akhir Maret 2023, posisi kas GOTO dan neraca keuangan tetap solid dengan jumlah kas dan setara kas sebesar Rp 26,8 triliun. Perusahaan juga masih memiliki fasilitas kredit sekitar Rp 4,65 triliun, di mana Rp 1,5 triliun telah digunakan per 31 Maret 2023. Hal ini membuat perusahaan yakin bisa mencapai arus kas operasional positif tanpa tambahan pendanaan eksternal.

Hal yang sama pun diyakini oleh analis Deutsche Bank Reena Verma Bhasin. Di dalam risetnya yang diterbitkan (28/4) lalu, ia meyakini GOTO belum membutuhkan tambahan pendanaan eksternal untuk mencapai prospek pertumbuhan yang telah ditetapkan perusahaan.

Reena merekomendasikan Buy untuk saham GOTO dengan target harga Rp 150 per lembar.

Di sisi lain, Andrew dari MNC Sekuritas mengatakan, jumlah kas tersebut, ditambah tingkat cash burn yang berkurang sekitar 60 hingga 65% membuat GOTO memiliki likuiditas yang cukup.

“Likuiditas tersebut seharusnya bisa membuat GOTO mencapai target profitabilitasnya,” ujarnya.

Anak Usaha

Kontribusi anak usaha GOTO yang juga berhasil tumbuh positif selama kuartal pertama lalu juga menjadi katalis bagi para analis untuk merekomendasikan saham ekosistem digital terbesar di Indonesia ini.

Segmen bisnis On-Demand Service, misalnya, mampu membukukan pertumbuhan EBITDA yang disesuaikan sebesar 85% yoy atau setara dengan -1,8% dari GTV. Segmen usaha ini pun mencatat margin kontribusi sebesar 3,8% dari GTV atau naik 881 bps berkat peningkatan monetisasi dan pengurangan beban.

Take rate segmen bisnis On-Demand Service tercatat meningkat sebesar 324 bps yoy diantaranya berkat peningkatan komisi dari 10% menjadi 15% di Singapura, penargetan biaya platform pada layanan transportasi dan penargetan biaya pesan antar untuk layanan pesan-antar makanan.

Di saat yang sama, segmen bisnis ini mencatat penurunan biaya promosi dan pemasaran produk sebesar 30% yoy seiring dengan fokusnya untuk meningkatkan basis konsumen profitabel yang lebih setia dan tidak terlalu bergantung pada promo.

Segmen bisnis E-Commerce yang dijalankan Tokopedia pun mencatatkan pertumbuhan positif selama kuartal pertama lalu. EBITDA yang disesuaikan untuk segmen bisnis ini meningkat 75% yoy atau setara -0,8% dari GTV dan, untuk pertama kalinya, segmen bisnis ini berhasil mencapai nilai margin kontribusi positif sebesar 0,3% dari GTV.

Bisnis E-Commerce juga berhasil meningkatkan take rate sebesar 72 bps yoy mencapai 3,6% dari GTV. Ke depan, segmen bisnis ini akan terus meningkatkan monetisasi seiring dengan langkah Tokopedia yang menetapkan take rate yang lebih tinggi pada awal tahun ini.

“Dampak peningkatan take rate untuk transaksi customer to customer dan business to consumer sudah terlihat pada kuartal pertama ini dengan take rate bruto yang meningkat 20 bps qoq menjadi 3,8% pada periode ini,” kata Reena dari Deutsche Bank.

Reena pun memprediksi segmen bisnis Financial Technology akan menjadi kontributor penting dalam upaya GOTO mencapai EBITDA yang disesuaikan positif dan pertumbuhan laba.

“Hal ini akan tercapai dengan asumsi margin single-digit dari bisnis consumer lending,” ujarnya.

Hingga akhir Maret lalu, pinjaman dari bisnis consumer lending dari segmen bisnis Financial Technology GOTO tumbuh 40% qoq menjadi Rp 831 miliar. Perusahaan pun memprediksi unit bisnis ini akan terus menumbuhkan pembukan pinjamannya sepanjang tahun 2023 seiring dengan upaya peningkatan penetrasi GoPayLater di platform Tokopedia sambil terus mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Sebagai ekosistem digital yang terintegrasi dengan segmen bisnis yang terdepan di Indonesia, analis Jefferies Thomas Chong, Melody Chan dan Zoey Zong memprediksi GOTO akan terus mendapatkan keuntungan seiring dengan pertumbuhan pasar layanan on-demand, e-commerce dan teknologi finansial di Indonesia.

“Dengan terus menawarkan lebih banyak produk dan layanan, sembari terus meningkatkan kualitas pelayanan, GOTO secara bertahap akan mampu meningkatkan take rate-nya sambil terus mengoptimisasi biaya untuk mencapai profitabilitas yang lebih baik lagi,” tulis para analis dalam riset yang diterbitkan (30/4) lalu.

Ketiga analis tersebut merekomendasikan Buy untuk saham GOTO dengan target harga sebesar Rp 142 per lembar saham.

