Bursa Eropa Melemah karena Investor Cermati Data Inflasi AS

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Rabu (10/5/2023) karena investor mencermati data inflasi Amerika Serikat (AS) terbaru karena dapat memengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve AS, The Fed.

Indeks Stoxx 600 pan-Eropa turun 0,5%, dengan bursa utama dan sebagian besar sektor di wilayah negatif. Saham makanan dan minuman memimpin pelemahan, turun 1,4%.

Saham teknologi melawan tren penurunan, menguat 1,3%.

Inflasi AS naik 4,9% pada bulan April dibandingkan tahun lalu, kurang dari diharapkan. Analis yang disurvei Dow Jones memperkirakan kenaikan inflasi 0,4% dari bulan ke bulan dan kenaikan 5% dari tahun lalu. Kenaikan tersebut menunjukkan harga masih tinggi, bahkan setelah kenaikan suku bunga The Fed selama 1 tahun.

Investor juga menantikan keputusan suku bunga Bank of England Kamis (10/5/2023) yang diperkirakan akan menjadi kenaikan ke-12 berturut-turut.

Saham berjangka AS naik pada Rabu karena investor mempertimbangkan data inflasi.

Sementara pasar Asia-Pasifik ditutup melemah.

