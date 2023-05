Nasdaq Menguat 1% Setelah Data Inflasi AS Lebih Melandai

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Nasdaq ditutup menguat pada Rabu (10/5/2023) karena investor beralih ke saham teknologi setelah laporan inflasi AS lebih jinak dari perkiraan.

Indeks yang banyak saham teknologi Nasdaq bertambah 1,04% pada 12.306,44, S&P 500 naik 0,45% menjadi 4.137,64. Sementara Dow Jones Industrial Average bergerak turun 0,09%, atau 30,48 poin menjadi 33.531,33.

Dikutip CNBC International, harga konsumen atau inflasi April naik 4,9% dari tahun lalu, kurang dari yang diantisipasi ekonom disurvei Dow Jones kenaikan 5%. Sementara inflasi bulan ke bulan sesuai ekspektasi sebesar 0,4% di bulan April.

Imbal hasil obligasi AS atau treasury jatuh setelah laporan tersebut. Kondisi ini membuat bursa saham khawatir karena berpotensi mengerek suku bunga lebih tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Imbal hasil tenor 2 tahun

turun sekitar 11 basis poin menjadi 3,91%. Sedangkan tenor 10 tahun turun 8 basis poin menjadi 3,44%.

Keuntungan pasar secara keseluruhan tertahan karena saham yang erat kaitannya dengan ekonomi. Saham seperti Nike dan Caterpilar turun. Beberapa investor beralasan bahwa inflasi melambat karena resesi sudah dekat atau telah tiba.

Sementara Airbnb dan Twilio turun masing-masing 10,9% dan 12,6%, sehari setelah melaporkan perkiraan kinerja yang lemah. Produsen kendaraan listrik Rivian ditutup menguat 1,8%, sehari setelah perusahaan membukukan kerugian lebih kecil dari perkiraan.

Musim pendapatan berlanjut Rabu dengan hasil dari Disney dan Robinhood.

Traer akan memantau pembaruan terbaru plafon utang AS karena kekhawatiran meningkat bahwa kesepakatan mungkin tidak tercapai sebelum 1 Juni, yang merupakan batas paling awal menurut Departemen Keuangan AS bisa gagal bayar.

Presiden AS Joe Biden mengadakan pertemuan penting dengan para pemimpin kongres setelah perdagangan Selasa (9/5/2023). Namun komentar dari kedua pihak menunjukkan sedikit kemajuan. Biden dan para pemimpin Kongres akan bertemu lagi pada Jumat (12/5/2023).

