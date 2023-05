Transaksi Deposito dan Pinjaman Komunal Naik Jadi Rp 1,75 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Komunal Sejahtera Indonesia (Komunal) perusahaan financial tehcnology (fintech) hingga kuartal pertama 2023, mencatat Rp 1,75 triliun total transaksi deposito dan pinjaman UMKM, atau bertumbuh 3,5 kali lipat dari transaksi pada periode yang sama di tahun 2022.

"Volume bisnis Komunal telah berkembang pesat," kata Founder dan CEO PT Komunal Sejahtera Indonesia (Komunal) Hendry Lieviant dalam acara "Komunal: Indonesia’s Neo Rural Bank Pioneer, Fintech Startup Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia Melalui Digitalisasi BPR di Jakarta, dikutip Investor Daily, Rabu (10/5/2023).

Pada 2019 penyaluran kredit Komunal sebesar Rp 70 miliar di tahun 2019. Sementara total transaksi deposito dan pinjaman yang dikelola Komunal sebesar Rp 3,6 triliun pada 2022. "Sejak berdiri 2019, Komunal telah mengumpulkan total funding sebesar US$ 11,3 juta dari berbagai perusahaan modal ventura," urai Hendry.

Dia mengatakan Komunal mendukung UMKM melalui dua produknya, yakni DepositoBPR by Komunal dan P2P Lending. DepositoBPR by Komunal mendigitalisasi 250 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sudah dikurasi keamanannya tim Komunal, sehingga produk deposito BPR mudah diakses publik lewat aplikasi marketplace milik Komunal. “Komunal mendigitalisasi BPR dengan produk DepositoBPR by Komunal, sehingga nasabah di seluruh Indonesia dapat dengan mudah menempatkan dana mereka di deposito BPR melalui aplikasi kami dan kemudian BPR dapat menyalurkannya kepada UMKM,” jelas Hendry.

Menurut dia, DepositoBPR by Komunal sering dikira bank. Padahal merupakan platform Komunal yang mengumpulkan produk deposito bank-bank BPR pilihan pada satu aplikasi.

Keputusan membantu UMKM melalui digitalisasi BPR dipandang tepat mengingtat mayoritas UMKM berada di kota-kota tier 2 dan 3, seperti halnya keberadaan BPR. Dengan 6.000 kantor cabang di Indonesia, BPR dapat menjangkau UMKM. Kerja sama dengan Komunal dalam penyediaan teknologi digital untuk BPR merupakan kerja sama saling menguntungkan.

DepositoBPR by Komunal merupakan bagian startegi besar Komunal dalam mereposisi bisnisnya menjadi neo-rural bank, yakni perusahaan fintech yang pertama dan satu-satunya penyedia aplikasi marketplace deposito BPR di seluruh Indonesia.

Komunal awalnya didirikan sebagai perusahaan fintech peer to peer lending (P2P) pada 2019 yang menghubungkan UMKM berpotensi dengan para pemberi dana untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Seiring dengan perkembangan bisnis, Komunal mendirikan entitas baru DepositoBPR by Komunal, sehingga Komunal saat ini telah menjadi group of companies.

Selain memperkuat kemitraan dengan BPR, strategi lain Komunal untuk bertumbuh yakni dengan membuka kantor di Jakarta, dari sebelumnya yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

