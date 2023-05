Harga Emas Terkena Aksi Profit Taking Setelah Data Inflasi AS

Chicagoo, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Rabu (10//5/2023) karena optimisme pemotongan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tahun ini memudar setelah laporan inflasi AS, memicu aksi ambil untung investor.

Harga emas di pasar spot turun 0,19% menjadi US$ 2.030,59 per ons dan harga emas berjangka AS melemah 0,3% jadi US$ 2.037,10.

"Masih ada risiko Fed harus mempertahankan suku bunga lebih tinggi dan lebih lama, sedangkan emas membutuhkan banyak penurunan suku bunga sehingga harganya melanjutkan reli," kata analis OANDA, Edward Moya dikutip CNBC International.

Harga emas menguat 0,7% setelah data menunjukkan Indeks Harga Konsumen (consumer price index/CPI) AS naik 4,9% pada April dari tahun sebelumnya. Namun lebih rendah dari ekspektasi kenaikan 5%, sebelum berbalik negatif. Sementara CPI bulan ke bulan di bulan April tumbuh 0,4% setelah naik 0,1% di bulan Maret.

Data tersebut mengganggu momentum yang telah dibangun kenaikan suku bunga ke-11 berturut-turut pada bulan Juni.

"Emas mungkin berjuang dalam jangka pendek dengan inflasi inti tidak berubah dari bulan lalu dan jauh di atas target Fed," kata Kepala Strategi Komoditas Saxo Bank Ole Hansen dikutip CNBC International.

Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Kenaikan suku bunga menumpulkan daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Beberapa analis mengatakan emas dapat mencoba mencapai rekor tertinggi, mengingat kekhawatiran ekonomi yang terus-menerus, termasuk potensi gagal bayar plafon utang AS.

"Perlu lebih banyak perhatian diberikan pada sistem perbankan dan pembicaraan plafon utang," kata analis StoneX Rhona O'Connell.

