Adaro Minerals Absen Bagi Dividen, Laba untuk Ekspansi

Jakarta, Beritasatu.com- PT Adaro Minerals Tbk (ADMR) memutuskan untuk absen membagikan dividen pada tahun ini karena laba akan digunakan untuk ekspansi usaha. Hal ini sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yng digelar Rabu (10/5/23).

Direktur Keuangan PT Adaro Minerals Tbk (ADMR) Heri Gunawan mengatakan, para pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perusahaan untuk tahun buku 2022 yang tercatat US$ 336 juta, digunakan sebagai dana cadangan wajib mencapai US$ 3,36 juta. Sisanya atau sekitar US$ 332 juta akan dialokasikan sebagai laba ditahan. "Prioritas laba untuk pengembangan perusahaan, kebutuhan dana belanja modal," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (10/5/23).

Ia menambahkan, perseroan berencana mengembangkan bisnis mineral dan sedang mengkaji peluang ke hulu maupun hilir terkait ekosistem baterai. Aktivitas pra-konstruksi untuk proyek smelter aluminium telah dimulai, dengan estimasi COD tahap 500.000 ton pertama akan dicapai pada tahun 2025. "Menurut pertimbangan manajemen, pilihan terbaik saat ini adalah berinvestasi pada pengembangan bisnis untuk memaksimalkan penciptaan nilai," ujarnya.

Selanjutnya, Adaro Minerals menilai pasar yang solid dan kondisi harga yang positif pada tahun 2022 memungkinkan perusahaan untuk mempercepat investasi pada bisnis mineral dan pengolahan mineral. Langlah ini penting untuk menangkap peluang ekonomi hijau dan mendukung inisiatif pemerintah.

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mencetak lonjakan kinerja pada tahun buku 2022. Anak usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) ini meraih laba bersih senilai US$ 332,21 juta.

Capaian itu meroket 114,17% secara tahunan, dibandingkan laba bersih ADMR pada tahun 2021 senilai US$ 155,11 juta. Lonjakan laba ADMR itu sejalan dengan lompatan pendapatan sampai tutup tahun 2022.

ADMR mencetak pendapatan usaha sebesar US$ 908,14 juta, melesat 97,34% dibandingkan tahun 2021 senilai US$ 460,17 juta. Pendapatan ADMR terdongkrak oleh kenaikan volume penjualan maupun harga jual rata-rata atau Average Selling Price (ASP).

