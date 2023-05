Aset Kripto Fluktuatif Pasca-Rilis Inflasi AS, Bitcoin US$ 27.000

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar aset kripto bergerak fluktuatif bagaikan roller coaster dalam 24 jam terakhir pasca-rilis inflasi AS yang melandai atau di bawah proyeksi analis. Hal diprediksi menjadi sinyal potensi Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga pada Juni mendatang. Meski demikian, Bitcoin masih bertahan di level US$ 27.000.

BACA JUGA Diduga Fasilitasi Transaksi Kripto Rusia, Binance Dibidik Regulator AS

Berdasarkan data Coinmarketcap, Kamis pagi (11/5/2023) pukul 07.05 WIB, kapitalisasi pasar aset kripto global dalam 24 jam naik 0,18% menjadi US$ 1,14 triliun. Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) turun 0,18% dalam 24 jam terakhir. "Saat ini, harga Bitcoin jatuh ke di level US$ 27.619,45 per koin atau setara Rp 405,95 juta (kurs, Rp 14.698)," demikian data tersebut dikutip Investor Daily.

Ethereum (ETH) pagi ini juga terkoreksi 0,40% dalam sehari terakhir di level US$ 1.841,82 per koin. Hal serupa juga terjadi pada Binance coin (BNB) yang jatuh dalam 24 jam sebesar 0,64% mencapai US$ 314,45 per koin.

Advertisement

Dikutip dari CoinDesk, pasar aset kripto naik karena data inflasi yang sedikit menguntungkan di tengah desas-desus tentang penjualan bitcoin oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Pasang surut mencerminkan ketidakpastian yang sedang berlangsung pada pasar aset kripto dan kondisi ekonomi makro ekonomi.

BACA JUGA Jumlah Investor Kripto Tembus 17 juta tetapi Transaksinya Turun

Investor diimbau tetap berhati-hati sepanjang musim semi karena bisa mendorong harga bitcoin dari kisaran US$ 25,000 – 30.000. Untuk sementara, Bitcoin rentan terhadap peristiwa tunggal dan perubahan kecil pada sentimen pasar.

Data ekonomi mendatang yang berpotensi berdampak pada pasar aset kripto adalah klaim pengangguran AS dan indeks harga produsen (PPI) pada Kamis.

Keduanya akan mempengaruhi bank sentral AS membuat keputusan besar berikutnya pada bulan Juni apakah akan menaikkan suku bunga. Tentu akan berdampak besar pada kripto dan pasar aset lainnya.

Berita ini juga sudah tayang di Investor.id dengan judul: Pasar Kripto Roller Coaster Pasca Data Inflasi AS

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan