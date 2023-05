Ada Krisis Global, Perdagangan Segitiga Emas RI-Thailand-Malaysia Tetap Moncer

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Sub regional kawasan segitiga emas, Indonesia-Malaysia-Thailand kembali meningkatkan kerja sama dalam pertemuan IMT GT Summit ke-15 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023). Saat memimpin pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan meski sempat dilanda krisis global, volume perdagangan di sub regional kawasan segitiga emas mampu mencapai US$ 618 miliar.

"Saya senang meskipun dilanda krisis global, volume perdagangan IMT GT berhasil capai US$ 618 miliar di tahun 2021. Ke depan IMT GT harus semakin mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Jokowi dalam pembukaan IMT GT Summit di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).

Jokowi mengingatkan para pemimpin negara anggota ASEAN untuk tetap waspada karena tantangan ke depan tidak mudah. Jokowi menilai ketidakpastian global masih tinggi, rivalitas masih tajam, dan efek domino guncangan ekonomi masih terus mengancam.

"Mari kobarkan semangat kolaborasi, khususnya dengan peningkatan daya saing oleh aktivitas pariwisata dan investasi untuk mencapai visi IMT GT 2036," tambah Jokowi.

Salah satu visi IMT GT 2036 adalah menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan lintas negara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebelumnya mengungkapkan salah satu kesepakatan yang akan diambil di IMT GT Summit ke-15 adalah peluncuran kampanye IMT-GT Visit Year 2023-2025.

Kampanye pariwisata ini bertujuan untuk mempromosikan Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai satu paket destinasi wisata, sehingga wisatawan yang berkunjung ke salah satu negara IMT diharapkan akan melanjutkan perjalanan ke negara anggota IMT lainnya.

"Mengingat situasi darurat pandemi sudah dicabut, kampanye ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemulihan pariwisata di kawasan, sekaligus mempromosikan Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai satu destinasi wisata," jelas Sandiaga.

