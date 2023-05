Bangun Gudang Baru di Marunda, Blibli Dorong Optimalisasi Alur Logistik

Jakarta, Beritasatu.com - PT Global Digital Niaga TBK (Blibli) mulai membangun gudang seluas 100.000 meter persegi atau 10 hektare dengan konsep green building di Jalan Marunda Center, Pantai Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.

CEO dan Co-Founder Blibli, Kusumo Martanto mengatakan, gudang Marunda nantinya disiapkan untuk mendorong optimalisasi alur logistik yang nantinya membuat waktu pengiriman barang ke pelanggan di seluruh Indonesia menjadi cepat dan efisien.

Tidak hanya itu, kehadiran gudang tersebut selaras dengan komitmen Blibli dana memelopori smart logistics dan supply chain management. Hal itu juga dilengkapi dengan teknologi untuk mendukung otomasi penyimpanan, distribusi rantai pasok, hingga pengiriman langsung kepada konsumen akhir.

"Komitmen ini terlihat jelas pada pemilihan lokasinya yang dekat dengan akses ke beberapa pusat logistik, seperti Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Tanjung Priok, hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta," kata Kusumo kepada wartawan di kawasan Marunda, Kamis (11/5/2023).

Dikatakan Kusumo, berbekal all in one tech powered solutions, gudang Marunda juga disiapkan untuk melayani pemenuhan kebutuhan langsung para pelanggan berkisar 40 sampai 50 persen dari seluruh pesanan gudang Blibli.

"Pusat rantai pasok di mana sebagian besar pemasok asal Jabodetabek akan mengirimkan produknya ke gudang Marunda sebelum didistribusikan ke seluruh gudang Blibli," ucapnya.

"Mengakomodir lebih banyak pesanan Disediakan Blibli (Fulfillment by Blibli atau FBB) dengan kapasitas gudang Marunda yang besar," sambungnya.

Kemudian, beroperasinya gudang Marunda nantinya akan semakin memperkuat sinergi antara BES paket sebagaimana mitra logistik pengiriman ke konsumen akhir yang dimiliki sendiri (1PL) dengan lebih dari 20 mitra logistik pihak ketiga (3PL partner) dalam menyokong layanan pengiriman 2 Jam Sampai, yang kini telah hadir di 42 kota.

Keberadaan gudang Marunda juga turut memperluas jangkauan solusi layanan Fulfilment by Blibli dimana seluruh infrastrukturnya dapat digunakan oleh para mitra seller, didukung ribuan pekerja, puluhan loading dock, serta kemampuan memproses hingga puluhan ribu pesanan per jam.

Melalui integrasi Gudang Marunda dengan seluruh fasilitas warehouse perseroan di Indonesia, pelanggan tak perlu lagi khawatir dengan jarak, biaya, dan lama waktu pengiriman saat berbelanja di Blibli.

“Dengan berbagai tantangan dan kondisi ekonomi yang dinamis di 2023, Blibli optimis menangkap peluang dengan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Melalui pembangunan warehouse terbesar ini, kami berharap bisa dapat bersama-sama memberikan dampak berkelanjutan sesuai dengan prinsip Blibli sebagai omnichannel commerce dengan sustainable business, yang juga dapat memperkuat operational excellence kami,” tutur Kusumo.

