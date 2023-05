RUPST Adaro Energy Sepakat Bagi Dividen US$ 1 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Adaro Energy Tbk (ADRO) sepakat membagikan dividen tunai senilai total US$ 1 miliar kepada pemegang saham dari hasil kinerja keuangan 2022. Jumlah ini setara 40,11% dari laba bersih Adaro tahun lalu yang mencapai US$ 2,49 miliar.

“Kami menyadari kesuksesan Adaro hingga mencapai posisi saat ini tidak lepas dari dukungan para pemegang saham. Dengan demikian kami berkomitmen memberikan return kepada pemegang saham dalam bentuk pembagian dividen secara reguler. Rapat ini memutuskan pembagian dividen tunai final sebesar US$ 500 juta, sehingga total dividen yang kami bagikan untuk tahun buku 2022 berjumlah US$ 1 miliar," ujar Presiden Direktur dan CEO Adaro Garibaldi Thohir di St Regis Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Pria yang kerap disapa Boy Thohir ini menjelaskan alasan dividend payment ratio/DPR yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Salah satunya, keuntungan berlipat ganda perusahaan tahun lalu, dipercaya tepat untuk disimpan untuk pengembangan proyek-proyek ke depan untuk keberlanjutan usaha.

"Jadi istilah saya ya kami nabung, nggak bagiin semua karena memang kami punya kepentingan untuk Adaro bisa eksis dan memberikan kontribusi untuk negara," tegas dia.

Perusahaan telah membagikan dividen interim tahun buku 2022 senilai US$ 500 juta atau Rp 251,7 per saham pada 13 Januari 2023. Sehingga jumlah dividen yang akan dibayarkan selanjutnya, senilai total US$ 500 juta atau sekitar Rp 229,8 per saham bila dibagi 31.985.962.000 saham menggunakan kurs Rp 14.700 per dolar.

Tahun lalu, Adaro mencatatkan pertumbuhan laba bersih 167% dari US$ 933,49 juta pada 2021. Sedangkan pendapatan emiten batu bara ini mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 8,1 miliar sepanjang 2022, naik 103% dari US$ 3,99 miliar pada 2021.

